V Č. Budějovicích v sobotu celý den sněžilo, a tak přestože vytápění hrací plochy běželo, sníh nestačil odtávat. Naopak, postupem času, jak sněžení houstlo, sněhu na hřišti přibývalo a několikrát museli vyrukovat i kluboví zaměstnanci se šornami.

„Ten terén byl absolutně neregulérní, a pokud mají lidé chodit na fotbal a hráči jim mají taky co nabídnout, nemůže to být na takovém terénu, jaký tady byl,“ vrtěl Horejš nechápavě hlavou.

Nicméně dle rozhodčího Michala Křepského, pro něhož to byl druhý ligový zápas v kariéře, hrací plocha byla způsobilá. Zpočátku se to dalo ještě pochopit, i tráva místy dokonce vykukovala… Ostatně i na těžkém terénu se fotbalistům Dynama vyvedla ukázková kombinační akce, kterou načal Valenta, po jehož narážečce Brandner míč přiťukl Ondřeji Mihálikovi a ten prostřelil brankáře Rakovana. „Já se jen soustředil, abych trefil míč, na tom terénu totiž nebylo jiné řešení, než se pokusit vystřelit,“ krčil rameny autor vedoucího gólu Dynama.

Další dva góly, které na zasněžené pláni Střeleckého ostrova potom na obou stranách padly, už zcela odpovídaly stavu hrací plochy – jak budějovický Konda, tak zlínský Cedidla si totiž centrované balony shodně srazili za záda vlastních gólmanů…

Ostatně i vyrovnávací gól Zlína na konečných 2:2 se dá přičíst na konto terénu: do Valenty strčil Conde, domácí hráč na kluzké ploše upadl, balon získal Janetzký a prostřelil Vorla. „My chtěli hrát od vápna nakrátko, jenže na tom terénu to nebylo snadné a soupeř toho využil. Byl to nesmysl, mělo to jít jednoduše pryč. Mám ale ale na Králika zlobit, že balon neodkopl, když od hráčů vyžadujeme, aby se snažili kombinovat a hrát fotbal?“ volil trenér Dynama ryze akademickou otázku.

Dle Horejše nezpůsobilý terén eliminoval i početní výhodu, kterou jeho mužstvo po půli mělo. „My sice měli přesilovku, když ale nemůžete kombinovat, je to o ničem… Na tom hřišti se s tím nedalo nic dělat, dalo se jedině hru zjednodušit a nakopávat míče. Když jsme to dali do strany, tam bylo deset centimetrů sněhu,“ krčil rameny kouč Dynama, dle něhož byl terén s přibývajícím časem čím dál tím horší. „To se ale přece dalo čekat, hned od první minuty a spíše už od rozcvičky bylo jasné, že ten terén je špatný, že není způsobilý k tomu, aby se na něm dal hrát fotbal. Vždyť my lidem, kteří za toho nečasu do ochozů přišli, neměli co nabídnout… Byl to jen boj, hráčům míče zůstávaly pod nohama. Nešlo vůbec kombinovat a na co jsme se připravovali, vše přišlo vniveč. Já neříkám, že kdyby byl terén normální, že bychom jasně vyhráli, neboť Zlín má kvalitní mužstvo. Ale fotbal dle mě tady prostě dneska plakal,“ uzavřel David Horejš.

V neděli hraje Dynamo v dalším kole v Mladé Boleslavi (16.00).