„Mám velkou radost, že se nám podařilo navázat na výkony a výsledky tří předchozích zápasů,“ radoval se trenér David Horejš, dle něhož rozhodl skvělý vstup do zápasu. „První poločas a hlavně jeho začátek byl hodně dobrý. Soupeře jsme dostali pod tlak, kluci do puntíku plnili taktické pokyny a hráli to, co jsme si řekli. Dali jsme dva góly a soupeře jednoznačně přehrávali. Za stavu 2:0 jsme hru kontrolovali a je škoda, že jsme po přestávce na to už nedokázali navázat,“ litoval.

Výborný výkon fotbalistů Dynama v první půli vyzdvihl také brněnský kapitán Pavel Dreksa: „V prvním poločase byly Budějovice asi nejlepší soupeř, kterého jsme potkali za poslední čtyři kola, v nichž jsem hrál. Perfektně se na nás připravily a hrály velmi dobře,“ uvedl domácí stoper pro klubový web.

Zatímco v prvním poločase byli hosté jednoznačně lepší a byli i patřičně produktivní, po změně stran se obraz hry změnil. Přispěl k tomu bezesporu i brzký Růskův gól na 1:2, kterým se Zbrojovka vrátila do zápasu. „Myslím si, že druhý poločas z naší strany byl slušný, dali jsme balon dolů, měli jsme větší nabídku i pohyb. Budějovice jsme dostali až pod enormní tlak, byly totálně v zámku, jenže naše produktivita je žalostná. Šancí a závarů jsme na to, abychom srovnali, možná i výsledek otočili, měli dost,“ tvrdil Antonín Růsek.

„My jsme o přestávce hráče nabádali, že Brno to nezabalí, jenže jsme jim naší částečnou pasivitou umožnili korigovat skóre,“ vraštil čelo trenér Horejš. „Naštěstí obrana hrála velice spolehlivě a navíc nás podržel i velice dobře chytající Jarda Drobný,“ ocenil trenér Dynama. „Z brejku jsme dali na 3:1 a myslím, že celkově jsme si tři body, které pro nás mají velikou cenu, za výkon v prvním poločase zasloužili,“ podtrhl Horejš.

Hosté se v Brně radovali, zato domácí smutnili. „Jak je v našich domácích zápasech už obvyklé, zase jsme to nezvládli, ale jen vlastní vinou,“ hněval se trenér Miloslav Machálek a dodal, že pro výkon svého týmu v začátku utkání nemá žádné vysvětlení. „Musíme si to s hráči vyříkat. Chtěli jsme hrát vysoko, napadat, být v úvodu aktivní, místo toho tam byla dezorganizace. Vstup do zápasu byl z naší strany polovičatý, nezodpovědný, vůbec jsme nehráli, co jsme chtěli, byl tam chaos. Pro mě je to obrovské zklamání. Na to, co jsme předvedli, jsem hodně naštvaný,“ nebral si Machálek při hodnocení zápasu pro klubový web servítky.

Dynamu vedle Pavla Nováka (4. ŽK) a Davida Ledeckého (marodka) chyběl i Pavel Šulc. „Trápí ho jeho zranění, tak odjel do Plzně na vyšetření,“ vysvětloval kouč Dynama. Jak plzeňský Šulc, tak slávista Van Buren přišli na hostování do konce roku. „Byli bychom rádi, kdyby tu byli i na jaře,“ dodal Horejš.

V pondělí měli fotbalisté Dynama volno, od úterka se budou chystat na závěrečné letošní zápasy. „Až do Vánoc je to hodně našlapané, proto jsme dali klukům den volna. V sobotu hrajeme s Karvinou a rádi bychom tři body z Brna potvrdili,“ uzavřel Horejš.

CO NA TO BRANDNER

Dva góly vstřelil minulý týden na Letné domácí Spartě, další dva přidal v neděli v Brně.

Šestadvacetiletý Patrik Brandner chytil střeleckou formu. „Jsem rád, že mi to tam padá,“ pochvaloval si.



A jak ty své dvě trefy viděl?



„Při prvním gólu šel dlouhý míč za obranu, já šel sám na gólmana a obstřelil jsem ho.“

A druhý gól? „Šel tam centr a Mick (Van Buren – pozn.) to nádherně hlavou trefil, od tyčky se míč odrazil a já už to jen doklepnul,“ usmíval se.



„Tři body z Brna jsou velice cenné a myslím, že jsme si je zasloužili,“ říkal ve videorozhovoru po zápase. „Prvních třicet minut jsme byli lepší a vyjádřili jsme to i těmi dvěma góly,“ vyzdvihl. „V půli jsme si říkali, že musíme hrát pořád stejně, jenže přišla padesátá minuta a 2:1. Brno nás pak tlačilo, ale zaplaťpánbůh jsme to ukopali a v samém závěru to tam Čáva (Patrik Čavoš – pozn.) uklidil a my vyhráli 3:1,“ liboval si.