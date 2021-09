V neděli od 14 hod. se na Střeleckém ostrově Dynamo utká s ligovým nováčkem z Hradce Králové, který má v tabulce jen o bod méně. A který na jih Čech poslal varovnou vizitku, když v minulém kole doma vyhrál s Plzní 1:0!

„Vítězství nad Plzní dokazuje, jak silný soupeř a jak těžké utkání nás v neděli čeká,“ konstatoval trenér Dynama David Horejš. „Přijíždí tým, který je dobře organizovaný a hodně silný směrem dozadu. Mají zkušeného a velice kvalitního trenéra,“ vyzdvihl Horejš a dodal, že Hradec je sice ligový nováček, nicméně jeho barvy hájí spousta hráčů, kteří s první ligou už zkušenosti mají.

Dvoutýdenní reprezentační pauzu Dynamo využilo jak k tvrdé přípravě, tak na doléčení hráčů, kteří měli zdravotní potíže. „Pevně věřím, že do zápasu půjdeme dobře připraveni,“ podtrhl Horejš.

Proti Hradci by Dynamo mělo jít i se staronovou posilou, kterou se v poslední den přestupního období stal nizozemský ofenzivní fotbalista Mick van Buren, jenž v Dynamu hostoval ze Slavie už loni. „Jsem moc rád, že se podařilo jeho příchod dohodnout a vedení klubu za to patří velké poděkování. My jsme Micka moc chtěli a velice dobře víme, že zařídit jeho příchod nebylo jednoduché. Těší nás, že i Mick sám chtěl jít k nám, byť měl plno jiných nabídek,“ ocenil trenér Dynama. „Loni tady už byl, zná to tady, skvěle zapadl do týmu a jsem přesvědčen, že pro nás to bude stejně veliký přínos, jako tomu bylo, když tady byl prvně,“ podtrhl Horejš. a na dotaz, zda by van Buren mohl naskočit v neděli už proti Hradci, jen pokýval hlavou: „Připravený rozhodně bude!“ ujistil.

Hradec určitě bude v jihočeské metropoli chtít potvrdit zmíněný nečekaný triumf s Plzní. „Měli jsme z těch tří bodů velkou radost, já však vím, jak to ve fotbale chodí.,“ krotil po výhře s Plzní euforii generální manažer Richard Jukl, dle něhož o reprezentační pauze si hráči mohli zažívat čtrnáct dní relativní klid a pohodu. „Ale pak se taky může stát, že dostaneme dva slepené góly v Budějovicích – a budeme zas tam, kde jsme byli,“ varoval před přílišným optimismem. „Věřím ale, že to tak nebude,“ uvedl pro klubový web Jukl, jenž v Dynamu v I. lize svého času úspěšně působil.

Jihočeši ligového nováčka nepodceňují, doma ale chtějí tři body. „Rádi bychom navázali na minulé utkání s Libercem, kdy jsme v první půli podali skvělý výkon. Věřím, že přijde hodně lidí, budeme jejich pomoc potřebovat,“ přál si trenér David Horejš.

Kapacita stadionu omezena už není, nutné ale je prokázat svou bezinfekčnost.

V POHÁRU NA DUKLU

Páteční los 3. kola Mol Cupu přisoudil Dynamu nejsilnějšího soka z nenasazených týmů: ve středu 22. září se Jihočeši na Julisce utkají s lídrem II. ligy Duklou Praha!

U JORDÁNU S TŘINCEM

Fotbalisté FC MAS Táborsko ve II. lize změří v neděli od 17 hod. na hřišti v Kvapilově ulici síly s Třincem. Zápas bude vzhledem k oslavám 100 let DSK Tábor mít slavnostní rámec (více k tomu na webu Deníku).

FC Písek, který v omlazené sestavě si ve III. lize vede nad očekávání a je s 12 body v tabulce třetí, by rád formu potvrdil v neděli i v Hostouni (ta je se 4 body třináctá).

V divizi v sobotu hraje doma jen Soběslav v krajském derby s J. Hradcem (16), další jihočeské týmy jedou ven: Katovice do Plzně (10.30), Lom do Doubravky a béčko Dynama do Rokycan (oba 16).

V I. lize dorostu devatenáctka Dynama po nečekané výhře v Plzni se už v sobotu utká na Složišti s Brnem (11.00).