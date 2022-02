A to nejen proto, že i ten jeden bod jim pomohl k návratu do elitní ligové šestky, která bude po základní části bojovat o titul a o evropské poháry. „Bylo to těžké a poměrně i vyrovnané utkání a dá se říct, že vzhledem k tomu, že jsme museli dvakrát dotahovat, ani ten bod není špatný,“ konstatoval po návratu ze severu Moravy trenér Dynama David Horejš.

Podobně utkání hodnotil i domácí trenér Bohumil Páník: „Celkově to byl z obou stran dobrý zápas, mé mužstvo odvedlo kus poctivé práce. Oproti minulému zápasu jsme podali zlepšený výkon, asi nejlepší na domácím hřišti. Je ale velká škoda, že náš výkon nám nestačil na vítězství. Manko jsme stáhli jen o bodík, chtěli jsme ale získat všechny tři,“ mrzelo karvinského kouče.

Vyhrát zápas mohly oba týmy. Jihočechy několikrát podržel výborný Vojtěch Vorel v brance, jenž před pauzou vyškrábl Durosinmiho střelu ze šibenice, a po přestávce z horního růžku své branky vyrazil Bartošákův přímý kop a hlavičky Papadopulose a Durosinmiho.

Dobré příležitosti si však vypracovali i hosté. „V určitých pasážích zápasu jsme tam měli velice dobré věci, jenže kolem vápna jsme ty slibné situace bohužel nedokázali dotáhnout do konce,“ vraštil čelo trenér Horejš.

Hodně ho mrzel úvod druhého dějství. „V závěru první půle šla Karviná do vedení, nám se ale hned po přestávce podařilo vyrovnat a pak jsme měli mít psychicky navrch, bohužel jsme si nechali dát úplně zbytečný gól na 2:1,“ zmínil trenér Dynama branku, kterou pár vteřin po Škodově vyrovnávacím gólu dal hlavou jen 171 cm vysoký Filip Zorvan. „Já se do té hlavy tlačím i na tréninku, navíc také máme pokyny to tam zavírat. Mně se povedlo dostat, myslím, že před Skovajsu a ten centr od Šehiho byl krásný. Dali jsme ho hned poté, co hosté srovnali, tím víc nás mrzí, že jsme přesto ani tentokráte výhru neudrželi,“ smutnil Zorvan v rozhovoru pro klubový web.

Když šla Karviná v zápase podruhé do vedení, dle trenéra Horejše to jeho svěřenci pak měli hodně těžké. „Karviná se zatáhla a my museli hrát do té plné obrany . Jsem velice rád, že se nám nakonec povedlo vyrovnat na 2:2. Bylo to těžké utkání a my i jeden bod musíme brát. I vzhledem k tomu, že Karviná výrazně posílila a mužstvo rozhodně má kvalitu, takže i bod z jejího hřiště má svou hodnotu,“ zdůraznil trenér Dynama.

Oproti minulému střetnutí s Plzní, kdy Čolič, Hora a Mihálik nemohli nastoupit, doznala sestava Dynama několika změn. „K určitým úpravám sestavy nás vedl i způsob hry, jaký Karviná praktikuje. My věděli, že Karviné jde o hodně, že hraje vlastně o všechno, že zvolí spíše jednodušší způsob hry. Že bude mít vpředu dva útočníky a bude tam chtít chodit dlouhými balony, což se i potvrdilo,“ vysvětloval David Horejš. „Chtěli jsme být pevní do defenzívy, proto jsme volili vzadu tu pětku. Chtěli jsme využívat ty možnosti, které máme, a také typologie hráčů pro dané utkání.“

Zvolená taktika se dle Horejšova soudu ukázala být správná. „Akorát mě mrzí to, že jsme nedokázali zúročit ty věci, na které jsme se připravovali. Situace, které jsme předvídali, se v zápase objevovaly, ale ta naše řešení až tak dobrá nebyla,“ mrzelo trenéra hostí z jihu Čech.

Do koncovky se tentokráte příliš nedostával Ondřej Mihálik. „Jenže Pišta to neměl snadné, jeho doplnění hlavně od krajních obránců mělo být úplně jiné, od nich jsme chtěli, aby hráli víc nahoře. To nám hlavně v první půli chybělo, v ní ti krajní obránci naši ofenzívu nepodporovali tak, jak jsme si představovali a na co jsme se připravovali. Proto jsme vpředu často byli v málo hráčích. To se po poločase zlepšilo a rázem tam byly i možnosti a soupeře jsme přetlačili,“ konstatoval trenér Horejš.

Málo střeleckých pokusů rozhodně v Karviné neměl Michal Škoda, jenž na jaře hraje v dobré formě. Vstřelil čtyři góly v přípravě a po gólu v Mladé Boleslavi s Hradcem se trefil i v Karviné. „Škoďák se dokáže do koncovky dostat, dokáže si ty situace najít a vyhledává je,“ chválil výkon zkušeného útočníka Horejš, dle něhož hodně aktivní byl v Karviné také van Buren.

Poslední čtvrthodinu černobílí vše vsadili na jednu kartu a za beka Nováka šel do hry 18letý Dan Hais. „Chtěli jsme posílit ofenzívu a to se nám vyplatilo. Byť ten gól na 2:2 dal stoper,“ usmíval se Horejš. „Byl to nádherný gól a Maťo Králik tím korunoval svůj skvělý výkon. S Lukášem Havlem byli jasně nejlepšími hráči na place,“ uzavřel hodnocení zápasu kouč Dynama.