S přáním pomoci týmu k dalšímu bodovému zisku nastupoval do zápasu Dynama ve fotbalové I. lize ve Zlíně 22letý Patrik Hellebrand, jenž na jih Čech přišel v létě na hostování z pražské Slavie.

Patrik Hellebrand na „domácím“ hřišti ve Zlíně obchází Davida Tkáče. | Foto: Deník/ Jan Zahnaš

Do Zlína jste jeli s cílem prodloužit sérii čtyř ligových zápasů bez porážky, ale padli jste 0:2. Proč to nevyšlo?

Proč? Bylo to od nás málo. Prvních patnáct dvacet minut jsme měli dobrých, pak jsme ztratili pár míčů a úplně se to obrátilo. Navíc jsme potom dostali ještě hloupý smolný gól, soupeř zalezl do středního bloku a my se tam už těžko dostávali.