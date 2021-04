„Bohužel my nedáváme góly, s tím máme problém,“ smutnil třiadvacetiletý záložník Filip Havelka, jenž do Dynama přišel na hostování z pražské Sparty v létě 2018 a na jihu Čech tak působí už třetí sezonu. Pikantní je, že debut v dresu Sparty si odbyl 12. října 2016 v Mol Cupu právě proti Č. Budějovicím.

Po nevydařeném zápase Dynama s Brnem Filip Havelka odpovídal na dotazy novinářů v pozápasovém videu pro média.

Ani v osmém zápase v řadě se vám nepodařilo vybojovat tři body. Proč to nevyšlo?

Řekl bych, že z naší strany to byl zápas dvou rozdílných poločasů. Začali jsme dobře a první poločas naše hra snesla určité měřítko. Hráli jsme to, co jsme chtěli, měli jsme více ze hry i nějaké šance.

Jenže po přestávce se karty výrazně otočily…

Vstup do druhého dějství se nám nám vůbec nevydařil. Dostali jsme se pod velký tlak a nějakým způsobem nás to semlelo, jako by na nás padla nějaká deka. Nedokázali jsme se z toho tlaku vymanit, navíc jsme dostali i gól a z toho se odvíjel celý ten druhý poločas. Pak už to z naší strany bylo až do konce utkání velice špatné.

Je možné, že jste v hlavách měli tu černou sérii zápasů bez vítězství a že svou roli tudíž mohla hrát také nervozita?

To si nemyslím, třeba v té první půli jsme rozhodně nijak nervózní nebyli. Relativně jsme dobře kombinovali a drželi míč.Ale ve druhé půli už jsme nedokázali balon podržet a těch nepřesností bylo z naší strany hodně. Zda bylo nervozní Brno, které tu hrálo o hodně, si netroufnu říct. Jak jsem říkal, nám se nepovedl začátek druhé půle a Brno mělo hodně standardek, kdy my nedokázali míč odvrátit. Tím tlak hostí pořád narůstal a vyplynul z toho i první gól zápasu, který nás srazil dolů ještě víc a my už se nedokázali zvednout.

Co musíte změnit, abyste zase začali vítězit?

My si to říkáme pořád dokola a jsou to takové ty věci ohledně zodpovědnosti. My třeba propadáme v osobních soubojích, neuhlídáme hráče. Bylo tomu tak i s Brnem, kdy nám tam propadl balon a byl z toho gól. Ty chyby jsou v nás. Zlepšit musíme i koncovku, chybí nám produktivita, nedáváme góly, nejsme nebezpeční kolem vápna. Na to se musíme teď zaměřit, to musíme zlepšit. A to už v sobotu, kdy hrajeme v Karviné.