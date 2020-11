Hrát se bohužel vzhledem k vládním opatřením stále ještě bude bez diváků. „Je to škoda, podporu fanoušků by hráči velice uvítali,“ mrzelo trenéra Davida Horejše, jenž je od pondělka se svými svěřenci i se svými kolegy z realizačního týmu v azylu na Hluboké, odkud k tréninkům vyráží na Střelecký ostrov.

„Máme v tomto týdnu velice náročný program, proto jsme chtěli hráčům zajistit ideální podmínky pro přípravu i odpočinek,“ vysvětlil trenér Dynama a jedním dechem dodal, že dalším důvodem je i snaha uchránit hráče před nebezpečím nákazy.

„V neděli na Letné jsme do zápasu proti Spartě po delší době mohli nastoupit v optimálním složení a myslím si, že to na naší hře bylo i znát,“ vyzdvihl Horejš výborný výkon svého mužstva, které se na rozdíl od minulého utkání proti Zlínu dokázalo na Letné prosadit i ve finální fázi. „Jak už jsem několikrát řekl, my jsme doma už s Libercem či Zlínem nesehráli špatné zápasy, bohužel své šance jsme nedokázali proměňovat.“

Zato na Letné produktivita Dynama byla na výši, ze sedmi střel na bránu hned čtyři pokusy skončily v síti. Ostatně už jen těch zmíněných sedm střel mezi tři tyče stojí za zmínku, sedmkrát na Letné trefit domácí branku, to se hostujícímu týmu tak často nepodaří! A nastřílet Spartě čtyři góly, to už vůbec ne…

Dát dva góly se na Letné povedlo Patriku Brandnerovi. Gól na 1:2 dal po nahrávce Pavla Šulce: „Brankář Heča tu Šulčíkovu hlavičku jen tečoval a já už to měl jednoduché,“ smál se do televizních kamer šestadvacetiletý záložník, jenž gólem na 2:4 senzační výhru svého týmu po akci van Burena zpečetil . „Ta přihrávka od Micka byla skvělá. Sice chtěl střílet, ale míč doputoval přímo ke mně. Já původně chtěl brankáře obstřelit, ale on mi tam šel, a tak jsem udělal kličku. Obránci mi tam projeli a pak už to bylo úplně snadné,“ líčil svou vydařenou akci na klubovém webu. „My moc bodů zatím neudělali, o to je naše radost větší. Nejdůležitější ale je, abychom to ve středu zvládli doma s Bohemians. Pak teprve ty body z Letné budou mít tu pravou cenu,“ zmínil středeční dohrávku.

Jenže zápas s Bohemkou dle trenéra Horejše rozhodně nebude procházkou růžovým sadem. „Přijede velice silný a nepříjemný soupeř a my si jsme vědomi, že nás čeká sice jiné utkání než na Letné, ale nicméně těžké,“ upozornil kouč Dynama. „Nic to nemění ale na tom, že do zápasu půjdeme s cílem uspět a konečně doma získat tři body,“ zdůraznil David Horejš.

Bohemians by mohli ve středu na jihu Čech nastoupit v sestavě, v níž zdolali o víkendu Teplice. „Až na ty kluky, kteří sou nakažení, nikdo nevypadl. Čekají nás ještě další testy, jinak jsme ale připraveni,“ pro klubový web uvedl útočník Matěj Pulkráb.

TÁBORSKO V TŘINCI

Ve II. lize hraje Táborsko ve středu v Třinci (13.30). „Věřím, že se tým po domácí porážce s Varnsdorfem oklepe a příště svou sílu ukáže,“ dal se před cestou do Třince slyšet trenér Miloslav Brožek.