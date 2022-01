„Vyhlášené letovisko Belek patří k tomu nejlepšímu, co Turecká riviéra může náročnému klientovi nabídnout,“ popisuje městečko s písčitými plážemi na jihu web.fischer.cz.

Fotbalisté Dynama ale na dovolenou nejeli, a tak hned ve čtvrtek už v Beleku trénovali a řádnou tréninkovou jednotku absolvovali i v den odletu ve středu dopoledne na Složišti, Po společném obědě se autobusem přesunuli na letiště do Vídně: „Tam kde ně již čekali manažer A-týmu Ivo Táborský, kustod Radomil Procházka trenér gólmanů Patrik Macej,“ sdělil tiskový mluvčí klubu Aleš Strouha a dodal, že navečer před pátou hodinou začalo odbavování letu do turecké Antalye.

Krátce po devatenácté hodině letadlo Boeing 737 společnosti SunExpress nabralo směr Turecko, kde po dvou a půl hodinách hladkého letu přistálo. „Hodiny však kvůli dvouhodinovému posunu času ukazovaly téměř půlnoc,“ uvedl Strouha na klubovém webu. Po krátkém čekání na zavazadla následoval další přesun autobusem, tentokrát už přímo do hotelového resortu v Beleku.

Útočiště nalezli fotbalisté Dynama v krásném Limak Atlantis Deluxe Hotel, kam dlouho po půlnoci dorazilo pětadvacet nominovaných hráčů. V nominaci jich bylo původně šestadvacet, vypadl ale brankář Martin Janáček, jenž by dle informací Deníku měl na jaře hostovat v druholigovém Táborsku (tomu se zranil gólman Pecháček).

Ve čtvrtek už fotbalisté Dynama měli na programu v novém prostředí první tréninkové dávky a už v pátek odpoledne sehrají v Turecku první přípravný zápas, v němž bude jejich soupeřem polský ligový klub Cracovia Kracov.

„Čeká nás silný tým, polská liga má velkou kvalitu,“ vyzdvihl trenér David Horejš a dodal, že by v zápase přesto měli dostat příležitost všichni hráči z kádru. „Asi to nebudou dvě různé jedenáctky, ale na hřiště by se měli dostat všichni,“ ujistil trenér Dynama, dle něhož po nabírání fyzické kondice bude soustředění už více zaměřeno na herní věci a taktiku.

Výkop pátečního zápasu je plánován na 17.00 (tj. 15 hod. středoevropského času), v pondělí hraje Dynama s Chimki Moskva a v pátek 28. ledna se srbským FK Kolubara.