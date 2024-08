Za úmorného vedra se začalo oboustranně trochu rozpačitě a v první třicetiminutovce téměř tisícovka fanoušků neviděla vážnější šanci. Pak se ale ostravskou obranou protáhl kanonýr Dordič a přesnou střelou k tyči otevřel skóre. Ještě do přestávky však bylo vyrovnáno. Po zmatku v domácím vápně a chybě stopera Koného srovnal skóre Kašpárek.

Po změně stran Jihočeši tlačili, vytvořili si několik závarů před soupeřovou brankou, ale do vyložených šancí se nedostávali. A tak uhodilo v 82. minutě na druhé straně. Po faulu smolaře zápasu Koného na Kašpárka náramně zakroutil Říha střelu z trestného kopu přes zeď a zajistil svému celku nečekané tři body, protože závěrečný tlak Táborska už vyzněl do ztracena. Doma Táborsko prohrálo po dlouhých jedenácti zápasech.

„Jsme obrovsky zklamaní, protože zápas jsme měli jednoznačně vyhrát. Není možné, abychom ztratili takové utkání,“ zlobil se domácí trenér Roman Nádvorník. „Baníku můžeme poblahopřát, protože druhý gól z trestného kopu byl nádherný. Ale pokud máme pět šancí z malého vápna, tak je musíme dohrát. Vedeme 1:0 a v domácím prostředí vůbec nemáme soupeře pustit do hry. Z naší strany velká nespokojenost a musíme si to teď vyříkat. Každý musí začít u sebe. Navázat na loňskou úspěšnou sezonu je velice těžké, protože ostatní týmy jsou na nás daleko lépe připravené. Musíme začít od základních věcí, nasazení a bojovnosti. Nemyslet si, že to uhrajeme všechno jenom fotbalem,“ nemohl být domácí kouč vůbec spokojen. „Zápas jsme si prohráli vlastní nedůsledností a nekvalitou.“

Oproti prvnímu vítěznému zápase se Slavií B chtěli hrát Táborští aktivněji. „Chtěli jsme hrát výš a soupeře napadat, což se nám také dařilo, ale byli jsme nepřesní po zisku balonu. Vázla nám mezihra, bylo to z naší strany hodně uspěchané. Kazili jsme hodně přihrávek a nedostali jsme se tolik do kombinace. Finální fáze byla z naší strany velice špatná. A když už jsme se dostali do gólových šancí, tak jsme je nedokázali proměnit. Nechci se vymlouvat na smůlu, byla to naše nemohoucnost. Zápas jsme jednoznačně nezvládli,“ zopakuje.

Ve druhé nejvyšší soutěži nastupují čtyři béčka prvoligových týmů, což je čtvrtina účastníků soutěže. Nádvorníkovi se tento trend nelíbí. „Myslím si, že by ve druhé lize béčka být neměla. Měla by hrát maximálně třetí ligu a v profesionálních soutěžích by měla být větší města, aby tam chodili diváci. Pak by soutěž byla atraktivnější. Na béčka nikdo nepřijde. Za mě je to špatně. Mělo by to být jako v Německu, kde rezervní celky hrají maximálně třetí ligu. Pokud si chtějí kluby z první ligy rozehrávat hráče, tak ať si je dávají do druholigových klubů. Nevidím žádný přínos pro fotbal v tom, že béčka u nás hrají druhou ligu,“ má zcela jasno.

V neděli v Jihlavě už by to ze strany Silonu chtělo zase nějaké body. „Potřebujeme zabrat, to je jasné,“ přikývne Nádvorník. „Víme, že v Jihlavě se nám dlouhodobě nedaří a body odtud nevozíme. Ale teď jsme v situaci, že je opravdu potřebujeme. Musíme se dobře připravit, abychom je přivezli,“ zdůrazní.

Táborsko po změně stran tlačilo, ale gól do ostravské sítě protlačit nedokázalo. | Video: Deník/ Pavel Kortus

FC Silon Táborsko – FC Baník Ostrava B 1:2 (1:1)

Branky: 30. Dordič – 41. Kašpárek, 82. Říha. ŽK: Varačka, Koné, Dordič, Kateřiňák – Chvěja, Krupička, Sirotek, Reteno, Struhař. Rozhodčí: Kvítek – Hájek, Beneš. Diváci: 912.

Táborsko: Pastornický – P. Novák, Tusjak, Koné, Plachý (56. Nečas) – Kopáček (56. Skopec), Bláha (85. Kubovský), Varačka, Kateřiňák, Dordič – J. Mach (79. Šašinka). Trenér Nádvorník.

Ostrava B: Struhař – Krupička, Měkota, Říha, Sirotek – Holaň (88. Temel), Komljenovic (46. Chvěja), M. Jaroň (46. Málek), Nogha – P. Jaroň (59. Reteno), Kašpárek. Trenér Dvorník.