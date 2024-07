„Je těžké vytýčit cíl, když víme, jakého úspěchu jsme třetím místem v minulé sezoně dosáhli. Letos budu spokojený s umístěním do pátého místa, co bude nad tento rámec, bude navíc,“ řekl Kolář, který nabádá k pokoře, skromnosti a k pracovitosti.

Táborsko totiž kromě sportovních cílů musí pečovat také o investice. Stadion, na rozdíl od většiny klubů v druholigové soutěži, patří stále klubu. Aktuálně se za peníze NSA, města Tábora a Jihočeského kraje staví nezbytné umělé osvětlení, které bude hotovo koncem října. Klub dále plánuje zahájit stavbu další tribuny Východ, kvůli které čeká na rozhodnutí o přidělení státní dotace. Pokud ji obdrží, tribuna se vybuduje ve stejném módu jako umělé osvětlení. Pokud dotace nepřijde, klub je připraven o situaci jednat se všemi partnery. Výsledkem by měl být převod stadionu do majetku města Tábora. Dalším postupným cílem je získat stavební povolení na tribuny za oběma bránami. „Pojďme krok za krokem. Víme, že máme rozestavěny stadion. Postupně vybudujme vlastní zázemí, tribuny a další prostory, které jsou nutné ke splnění požadavků na první ligu. Byl bych rád, kdyby fotbalový stadion jednou kvalitami odpovídal zimnímu stadionu,“ přeje si Petr Kolář.

Ředitel Martin Vozábal vyzdvihl a ocenil vysokou úroveň korektních vztahů mezi klubem a vedením města Tábora. „S panem starostou Pavlíkem jsme si na pondělní schůzce ujasnili řadu věcí a potvrdili jsme si, že podpora města bude taková, jaká je doposud.“

Trenér A týmu Roman Nádvorník se připojil k majiteli klubu s tím, že hráči musejí k nové sezoně přistoupit pokorně, pracovitě a odhodlaně. Trenér lehce slevil ze své červnové rétoriky, kdy po druhém barážovém utkání řekl, že nejlepší je druhou ligu rovnou vyhrát a baráži se vyhnout. „Každý chce soutěž vyhrát. To platí. Na soutěž jsme připraveni a věřím, že se budeme pohybovat v horních příčkách tabulky. Mým snem je se znovu posunout výše, což by znamenalo obsadit druhé nebo první místo. To by byl obrovský úspěch,“ řekl trenér a jedním dechem dodal, že druhá liga bude nicméně velmi těžká, vyrovnaná a vidí zhruba šest mužstev s ambicemi na nejvyšší příčku.

Letní příprava byla kratší, jelikož mužstvo Táborska ještě dohrávalo baráž. „V přípravě jsme i tak splnili, co jsme chtěli. Respektujeme sílu soupeřů, vyhrát ligu bude obrovsky těžké. Věřím ale, že vstoupíme do sezony dobře a udržíme kvalitu po celou soutěž,“ řekl trenér, kterýsi přeje, aby kádr doplnili ještě dva ofenzivní hráči. Klub v létě přivedl Petra Heppnera z Vlašimi a Jakuba Nečase z Příbrami. V kádru už naopak nejsou Pavel Svatek (Teplice), Vladimír Zeman (návrat do Bohemians), Alexandr Sojka (návrat do Plzně). „Se zkušeným Heppnerem přichází levonohý hráč, které kromě Tusjaka nemáme. Nečas umí jeden na jednoho a měl by nahradit Zemana,“ vysvětlil R. Nádvorník.

Také kabina už netrpělivě vyhlíží, až mistrovská sezona naplno začne. Kapitán Pavel Novák uvedl, že mužstvo se samozřejmě těší. „Je to jiné než příprava. Věřím, že se tým dobře doplnil, že navážeme na výsledky z minulého ročníku,“ řekl kapitán, který v mužstvu plní roli mentora, který se snaží hráče udržet nohama na zemi.

Trenér Nádvorník okomentoval zajímavý los. Po domácí premiéře se Slavií B tým FCT pojede na hřiště exligového Zlína, pak 31. srpna přivítá Baník B, dále vyrazí do Jihlavy, kde se mu dlouhodobě nedaří, a v 5. kole bude hostit Zbrojovku Brno. „Buďto nás prvních pět kol posílí a budeme hrát vysoko, nebo se také může stát, že je nezvládneme a můžeme se trápit. Věřím, že se to ale nestane, že to zvládneme. Rozhoduje psychické nastavení hráčů v hlavě. Soutěž je obrovsky kvalitní a každé drobné zaváhání znamená výrazný pokles v tabulce,“ uzavřel trenér A týmu FCT, který zve diváky v sobotu 20. července (17.00) na stadion Kvapilova na první mistrovské utkání proti Slavii Praha B.

Autor: Luboš DVořák