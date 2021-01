Skončil rok, který byl úplně jiný než ty minulé. Neuskutečnily se olympijské hry, což se naposled stalo za války. Bylo odloženo fotbalové mistrovství Evropy i další vrcholné akce. Ale fotbalová liga se hrála a v ní Dynamo nehrálo druhé housle…

S tím, že ze sportovního hlediska to pro náš klub byl dobrý rok, samozřejmě souhlasím. V lize jsme jako nováček skončili po základní části sedmi a bojovali jsme ve skupině o evropské poháry. Z tohoto pohledu to byl jeden z nejúspěšnějších roků Dynama všech dob. V nové sezoně jsme se po pomalejším začátku chytili senzační výhrou na Spartě, po které jsme nastartovali sérii šesti zápasů bez porážky. Jinak ale to byl rok, který vinou epidemie koronaviru byl nejen pro sport, ale pro nás všechny velice náročný.

Nicméně fotbalová liga se po přerušení zase rozběhla.

A byli jsme tomu moc rádi. Sice byla různá omezení a na trénink jezdili i ligoví fotbalisté rovnou z domova a po tréninku zpocení zase domů. Tak, jak to my starší, co jsme fotbal hráli na nižší úrovni, dobře pamatujeme… Víc mě mrzelo, že se liga hrála bez diváků, neboť fotbal bez diváků mi trhá srdce. Já vím, je to tak všude na světě, prostě diváci mi však chybí. My se vždycky přesně řídili všemi pokyny hygieniků, přesto ale věřím, že až se teď všichni proočkujeme, že se i návratu lidí do ochozů zase dočkáme.

Nehledě na to, že příjem ze vstupného asi není zrovna zanedbatelnou položkou klubového rozpočtu, ne?

Rozpočet Dynama tradičně patřil mezi ty úspornější, navíc Budějovice dlouhé roky byly spíš hokejovým městem a příjem ze vstupného nebyl pro nás základním pilířem rozpočtu. Tím byla televizní práva a podpora kraje, města a velkých i spousty malých firem. Na druhou stranu je třeba říct, že v poslední době ligové návštěvy na našem stadionu rostly – a není divu, protože fotbal, který naše mužstvo hrálo, se lidem líbil a dalo se na něj koukat. I to možná byl důvod, že nám nikdo z těch hlavních pilířů rozpočtu zatím nevypadl.

Což svědčí i o dobré práci klubového marketingu.

Přesně tak. My si řekli, že Dynamo musí být vidět. Když přišla první covidová vlna, tak hráči, členové realizačního týmu i kluboví funkcionáři jezdili seniorům nakupovat, vozili dárky do dětských i seniorských domovů, uspořádali potravinou banku. Na úrovni je i klubový marketing, takže Dynamo je vidět i na sociálních sítích.

Ocenil jste, že z hlavních sponzorů vám nikdo nevypadl, takže i přes současný pokles české ekonomiky po finanční stránce Dynamo situaci zvládalo?

Co se rozpočtu týče, zatím se daří ho držet jako vyrovnaný. Je to hlavně i díky tomu, že do klubu vstoupil nový velký partner AutoDraft, který do rozpočtu přinesl deset milionů korun, což je pro nás velice významná. částka. A významně se do podpory Dynama zapojila také firma Wedos z Hluboké. Důležité je, že žádná z dalších partnerských firem své příspěvky nekrátila, a proto si klubový rozpočet stále drží svou vyrovnanost.

Není tajemstvím, že v letošním roce se vedla vážná jednání o změně majitelů klubu. V rozhovoru pro náš list jste říkal, že pokud bude nabídka s lepšími možnostmi, bránit se jí nebudete. Že klub byl na prodej hned od doby, kdy jste před sedmnácti lety do něj vstoupili. Jak to s eventuálním prodejem klubu vypadá?

Akcionářská struktura Dynama se příliš nezměnila. Jedině v tom, že někteří z nás, včetně mě, samozřejmě bezplatně, a dále Jirka Kotrba a pan Šťastný, jsme své akcie předali do svěřeneckého fondu. Teď má deset procent akcií zapsaných spolek, kterým je občanské sdružení, dvaadvacet procent má pan Miroslav Dvořák a zbytek má svěřenecký fond. Předsedou dozorčí rady a prezidentem klubu já zůstávám dál, do té funkce jsem byl zvolen a můj mandát je ještě na tři roky. Je to dobrovolná funkce, žádný plat neberu, ale fotbal miluji, a když mi budou síly stačit a bude o mé služby zájem, budu sloužit dál. Pokud jde o zmíněná jednání o změně majitelů, s tou první nabídkou přišel bývalý kapitán našeho týmu Tomáš Sivok spolu s podnikatelem Vlastislavem Břízou ze společnosti Koh-i-noor, k dohodě však nedošlo. Další vážná nabídka na koupi klubu byla od zmíněného pana Karla Kováře, jenž provozuje síť autobazarů po celé republice. Nakonec po zvážení současné situace v podnikání se jeho firma AutoDraft stala generálním partnerem klubu, ke koupi však nedošlo a exkluzivita na eventuální prodej, kterou Autodraft měl, teď k poslednímu listopadu skončila.

S jakým přáním půjdete do nového roku?

Aby se České Budějovice ve fotbalové lize usadily natrvalo a hrály v ní důstojnou roli. Předpoklady k tomu jsou, díky centru na Složišti máme zázemí, jaké nám řada klubů může závidět. Jinak bych si samozřejmě přál, aby už tato zlá doba s covidem-19 skončila a lidé na fotbal už zase mohli chodit do ochozů.