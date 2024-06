Bylo to pořádné drama se šťastným koncem pro hosty z Českých Budějovic. Černobílí nakonec doslova s vyplazeným jazykem záchranu uhráli, ale další otázka je, co bude dál. „Od ledna jsem zestárl tak o deset let. I s ohledem na to, co se děje v klubu,“ přiznal asistent trenéra Lercha Jiří Kladrubský.

Jeho tým podle něj prokázal velký charakter. „Osm hráčů končí, někteří už mají podepsáno jinde, přesto ti kluci dýchali za Dynamo. Ale co bude dál? Nemáme skoro žádné hráče, přitom za čtrnáct dní začínáme přípravu. Ptám se přímo majitele. Byl s námi v kabině, tyto otázky padly. Ale on neodpověděl. Takže bych se chtěl zeptat prostřednictvím novinářů, co s Dynamem bude dál, co s ním zamýšlí. Na klubu mi záleží,“ až překvapil svou otevřeností.

Dynamo se zachránilo, ale co bude dál? Kladrubský od majitele odpověď nedostal

Výplaty hráčům už zase nechodí. „Máme mít výplaty. A je mi úplně jedno, jestli mě vyhodí. Opakuji, na klubu mi záleží. Kluci makali za Dynamo, máme jako tým právo vědět, co bude dál. To mě zajímá nejvíc. Řekl jsem to nejen já, ptali se i hráči. Já to nevím, co bude dál,“ neskrývá, že budoucnost českobudějovického klubu nevypadá vůbec růžově.

To na straně Táborska přes nezdar v baráži žádné chmury nebyly. „Chybělo nám i trošku štěstíčka. Ale nabereme síly na novou sezonu a zkusíme druhou ligu vyhrát. Nemusí se to povést, ale všichni v klubu pro to uděláme maximum. Nechci být alibista a za něco se schovávat. Tohle je můj cíl,“ odhodlaně vyhlásil plán pro příští ročník trenér Roman Nádvorník.