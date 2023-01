„Pětadvacet hráčů a třináct členů realizačního týmu brzy ráno odjelo autobusem do Vídně a odtud po deváté hodině odletělo do Turecka,“ sdělil Deníku sportovní ředitel Dynama Milan Čadek a dodal, že v sobotu za mužstvem dodatečně odletí i nigerijský útočník Quadri Adebayo Adediran, jenž do Č. Budějovic přichází z druholigové Dukly Praha a v Dynamu podepsal smlouvu do 30. června 2026.