Jako na houpačce se pohybovaly výsledky Dynama v jarní části fotbalové první ligy: na úvod tři prohry v řadě, poté série domácích výher s Bohemkou, Slavií (!) a Baníkem, jenže pak debakly ve Zlíně 1:5 a s Teplicemi 0:3 (dokonce doma) a po prohře na hřišti Hradce bylo Dynamo v lize na 13. místě jen bod od barážových příček.

Radost po výhře s Pardubicemi byla veliká (zleva Čermák, Adediran a Nikl), Dynama se týkat starosti s ligovou záchranou nebudou! | Foto: Deník/ Jan Škrle

Tři porážky v řadě (a v nich skóre 2:10) signalizovaly, že Dynamu hrozí těžký závěr sezony a skupina o záchranu.Jenže v pravý čas černobílí našli formu, Jablonec doma rozstříleli 5:1, v Brně hráli 1:1, rozjeté Pardubice porazili 3:1 a místo nervy drásajících bojů ve skupině o záchranu budou hrát v poklidu o 7.-10. místo.

„Jsme strašně moc šťastní, že jsme to zvládli a že jsme se vyhnuli bojům o záchranu,“ byla na pozápasové tiskovce první slova trenéra Marka Nikla, dle něhož s Pardubicemi to lehký zápas rozhodně nebyl. „Prvních dvacet minut jsme měli velké potíže, Pardubice hrály v úvodu dobře a my se nemohli dostat do hry. V půli jsme udělali nějaké po᠆suny a trošku něco i změnili. Myslím, že to bylo ku prospěchu, zápas jsme pak zvládli a máme co oslavovat!“

K posunu Dynama do skupiny o 7. místo přispěla vedle tří bodů s Pardubicemi prohra Jablonce na Bohemce. „Během našeho duelu jsme výsledek Jablonce neznali, ani v půli jsme se po něm nepídili, soustředili jsme se na sebe. Prvně jsme my museli vyhrát, až pak nás výsledek z Ďolíčku mohl zajímat,“ krčil rameny Nikl.

Dynamu výborně zachytal Janáček, jenž mj. v 70. minutě skvěle zneškodnil Sychrovu superšanci. Krásnými góly se blýskli Čavoš (rozhovor s ním zítra) a Čermák, jenž zařídil gólem v nastavení už klíčový bod v Brně. „Z Příbrami jsme si ho sem brali, protože jsme věděli, co umí,“ vyzdvihl Nikl.

Reálná šance vyhnout se skupině o záchranu byla pro hráče Dynama velkou motivací, ale budou ji mít i teď? „Obavy o motivaci nemáme, tu prostřední skupinu chceme vyhrát,“ před nedělním prvním semifinále doma s Libercem (15:00) ujistil Marek Nikl.