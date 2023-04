Fotbalisté českobudějovického Dynama si pohárové finále nezahrají, ve středečním semifinále Spartě na Letné podlehli 0:2. Ale co je snad ještě horší, pro veledůležitý nedělní ligový zápas s Teplicemi nemohou počítat s Martinem Králikem, jenž byl v poslední minutě (!) po druhé žluté kartě vyloučen.

Patrik Čavoš v pohárovém utkání Dynama České Budějovice se Spartou atakuje sparťana Asgera Sörensena (vpravo přihlíží Jaroslav Zelený): Dynamo v semifinále Mol Cupu prohrálo 0:2. | Foto: Foto: Deník/ ČTK

Sparta do středečního zápasu v domácím prostředí na Letné šla proti Dynamu jako jednoznačný favorit a s cílem potvrdit svou výbornou formu z ligy. Hosty ale nechtěla podcenit. „Oba týmy jsou velice blízko k tomu dostat se do finále. Takže tak k tomu přistoupí i Budějovice a podle mě by to mohl být těsný zápas. My rozhodně chceme do finále,“ říkal před středečním zápasem dánský asistent trenéra Sparty Lars Friis.

Dle předzápasových prognóz se zdálo být vše jasné, Sparta měla tlačit a Dynamo se mělo bránit.Jenže v úvodní půlhodině tomu tak nebylo! Už v 8. minutě si do slibné situace nabíhal zprava do vápna budějovický Čermák, finální přihrávka se mu však nepovedla. O pět minut později Hora dlouhým pasem našel Sladkého, jenž volil z úhlu střelu, razance však chyběla a Kovář v brance měl lehkou práci. Ve 25. minutě Hellebrand skvěle uvolnil Potočného, toho Zelený marně stíhal, ale brankář Kovář stačil střelu k tyči špičkou kopačky vykopnout.

Sparta zahrozila až v závěru úvodní půlhodiny, hned ale ta situace zaváněla gólem, když Haraslín nastřelil vzdálenější tyč Janáčkovy branky. A sedm minut nato už Sparta udeřila: Broukal nedokázal odzbrojit Kuchtu, ten přistrčil na Sadílka a po jeho nahrávce Minčev s přehledem otevřel skóre – 1:0.

Jen dvě minuty nato měl další tutovku zcela volný Sadílek, jenž Janáčkovu branku ale zblízka překopl. Nicméně vše by zřejmě ještě řešil VAR, pokud byl Minčev při své gólové střele v hraničním postavení, tentokráte se zdál Sadílkův ofsajd být zcela jasný, praporek pomezního ale zůstal dole.

Ve druhé půli Sparta začala aktivněji, pak sice iniciativu převzali hosté, jenže v koncovce nebyli nebezpeční. Pak opět otěže hry převzali Pražené, ale šance Dynama držel výborně chytající Janáček. Na hlavičku Sadílka však nedosáhl a bylo rozhodnuto – 2:0.

Sparta - Dynamo 2:0 (1:0) - Branky: 37. Minčev, 77. Sadílek. ŽK: Panák – Králik, Potočný, Sladký. ČK: Králik (90.). Diváci: 11.562. Rozhodčí: Hocek – Kubr, Šimáček. Sparta: Kovář – Sørensen, Vitík, Panák – Mejdr (5. Jankto, 77. Mabil), Kairinen, Sadílek (77. Laci), Zelený – Haraslín (77. Højer), Kuchta, Minčev (60. Čvančara). Dynamo: Janáček – Čoudek, Broukal (46. Bastl), Králik – Sladký, Čermák (73. Škoda), Hora, Potočný (90 +1. Sluka) – Hellebrand, Čavoš (81. Penner) – Zajíc (81. Hais).