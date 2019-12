Do zápasu šli hráči Dynama s přáním pokusit se úspěšnou sérii prodloužit, ale i s respektem k síle soupeře. „Čeká nás stejně těžký zápas jako před týdnem na Spartě,“ zdůraznil před cestou na sever Čech trenér David Horejš.

Svého soupeře ale nepodceňovali ani fotbalisté Jablonce: „Bude to určitě těžké utkání, protože České Budějovice mají výbornou formu. Svědčí o tom i to, že v minulém kole uhráli bod na Spartě,“ upozorňoval před zápasem pro klubový web jablonecký trenér Petr Rada, zároveň ale dodal, že v posledním podzimním utkání doma by se jeho svěřenci chtěli s fanoušky rozloučit výhrou.

Hráči obou týmu vstoupili do zápasu s velkou aktivitou. První minuty patřily spíše Dynamu a už v 9. min. se po akci Mršiće dostal do vápna domácích Brandner, zpětnou přihrávkou nikoho ze svých spoluhráčů však bohužel nenalezl. V 18. min. Havel hledal obloučkem před vápnem domácího týmu Brandnera, ten ale míč nezpracoval.

Fotbalisté Jablonce se zdáli být úvodní aktivitou hostí zpočátku trošku zaskočení, postupem času se ale stále více tlačili dopředu a zejména ze své levé strany se snažili centrovanými balony hledat ve vápně hlavně vysokého Doležala. Ve 21. minutě ale hlavou nebezpečně střílel Chramosta, brankář Drobný si ale s jeho hlavičkou poradil. Ve 33. min. Sýkora zblízka v pádu překopl a ve 45. min. Drobný vychytal ve slibné šanci i Břečku.

To byly jablonecké šance, nicméně v první půli se hrála z obou stran zcela vyrovnaná partie a divácky atraktivní fotbal ve stylu nahoru dolů. Velké příležitosti si do přestávky vypracovali také Jihočeši. Tu největší měli po parádní akci ve 22. minutě: Ledecký si naběhl do vápna, obešel i gólmana Hrubého a po jeho centru v plném běhu hlavičkoval Novák, jehož gólovou hlavičku vyrazil též hlavou z prázdné brány stoper Jugas! A za zmínku stojí čtyři minuty nato také dělovka Patrika Čavoše, kterou Hrubý vyrazil jen s velikými potížemi.

Po změně stran se favorizovaný Jablonec hned od úvodního hvizdu druhého dějství snažil hosty zatlačit a už ve 48. minutě hlavou zahrozil Doležal, gólman Drobný ale byl u své tyče na zemi včas a svůj tým podržel. Poradil si i v 56. min. po Sýkorově střele z úhlu. Krátce nato zkušený brankář Dynama skvělým zákrokem vytáhl na tyč i tečovanou ránu domácího Chramosty. Čtvrt hodiny před koncem Drobný vyčinil i svým spoluhráčům za to, že nechali vystřelit Kubistu, jehož dělovka jen těsně minula tyčku po jeho levé ruce.

To už ale tlak Jablonce pomalu uvadal a naopak udeřil ligový nováček! To po vydařeném brejku potáhl Mršić míč po pravé straně a v pravý čas poslal i svou slabší pravačkou balon jako na stříbrném tácu na Čavoše, jenž si poradil s velkou suverenitou a umístěnou ranou z první nedal Hrubému v domácí brance sebemenší šanci – 0:1!

V neděli se Dynamo doma střetne s Příbramí (14.30).

Jablonec - Dynamo ČB 0:1 (0:0) - Branka: 77. Čavoš. ŽK: Krob, Pleštil – Sivok, Čolić, Čavoš, Javorek. Diváci: 2058. Rozhodčí: Ginzel – Kříž, Leška. Jablonec: Hrubý – Holík (84. Acosta), Jugas, Břečka, Krob – Jovović (77. Pleštil), Kubista, Považanec, Sýkora – Chramosta, Doležal. Dynamo ČB: Drobný – Čolić (90. Kulhánek), Havel, Sivok, Novák – Brandner (67. Ekpai), Čavoš, Havelka, Javorek, Mršić (84. Kladrubský) – Ledecký.