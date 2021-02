Trenér David Horejš sílu sobotního soupeře svého týmu respektuje: „Slovácko je nahoře, pětkrát v řadě teď vyhrálo a předvádí výborné výkony. V týmu hraje spousta zkušených hráčů,“ namátkou kouč Dynama jmenoval Kadlece, Petrželu, Daníčka či Klementa.

Ale i Dynamo zvládlo vstup do jara výtečně a v jediném týdnu získalo ze tří utkání všech devět bodů! „Spousta zápasů ale ještě je před námi a musíme pracovat na tom, abychom tu hru, kterou tým předvádí, dokázali ještě dále zlepšovat,“ drží své hráče při zemi trenér David Horejš.

Určitě i díky vydařenému rozjezdu druhé části sezony si na jihu Čech nezvykle brzký start „jara“ pochvalují: „Je teprve leden a dříve bychom jezdili hrát po umělkách, teď hrajeme ligu a na to, že je leden, na našem stadionu i na výborném hřišti,“ vyzdvihl Horejš domácí hrací plochu.

Jihočeši se k sobotnímu zápasu vydali už v pátek. „Žádné karetní tresty nemáme a nějaké menší šrámy se podařilo doléčit, a pokud dopadnou dobře také testy na covid-19, měli bychom měli mít k dispozici všechny hráče,“ přemítal trenér Horejš.

I Slovácko by až na Daníčka (zranění) mělo být v plné síle. „Budějovice mají dobré mužstvo a rozhodně nás nečeká nic jednoduchého,“ varoval pro klubový web asistent trenéra Josef Mucha.

Těžký zápas očekává jeden z nejzkušenějších hráčů Slovácka Milan Petržela: „Budějovice mají silné brejky a my si při našich útocích musíme dávat pozor, abychom je nepouštěli do brejků, které umí vyřešit. Dobré by bylo, kdyby se nám podařilo dát brzký gól. To by nás určitě uklidnilo a my bychom pak mohli hrát to, co potřebujeme,“ přál si Petržela.



S cílem završit první půlku soutěže kvalitním výkonem, a pokud možno též bodovým ziskem, půjdou do zápasu Jihočeši: „My chceme každé utkání vyhrát a bude tomu tak i teď,“ ujistil před cestou na jih Moravy trenér Horejš.



„Žádný soupeř v lize není jednoduchý, ale věřím, že to zvládneme a že se nám podaří vyhrát i počtvrté v řadě,“ uvedl stoper Maksym Talovierov, jenž s Teplicemi dal svůj premiérový ligový gól.