Vedení fotbalového Dynama na slavnostním večeru, který se za účasti pozvaných hostů konal v klubovém muzeu na stadionu na Střeleckém ostrově, oficiálně oznámilo, že klub je o pět let starší, než se dosud uvádí.

Tribuna Zdeňka Čadka je nový název hlavní tribuny na stadionu Dynama, které tak ucti památku bývalého výborného hráče a dlouholetého šéfa klubu. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„V dobovém tisku jsme zjistili, že k založení prvního fotbalového mužstva v Budějovicích došlo již 2. března 1900. Tedy o plných pět let dříve, než se bylo dosud známo,“ uvedl Michal Průcha, jenž spolu se Zdeňkem Zuntychem se bádáním historie jihočeského fotbalu zabývá.

Dynamo tudíž rok 1905 v oficiálním logu zamění za rok 1900. „Po Spartěa Slavii jsme teď nejstarším fotbalovým klubem v Česku,“ vyzdvihl majitel Dynama Vladimír Koubek.

Ten na slavnostním večeru přítomné hosty zároveň seznámil s tím, že hlavní tribuna na stadionu bude Tribunou Zdeňka Čadka. „Chceme tak uctít památku bývalého vynikajícího hráče a dlouholetého předsedy a ředitele Dynama,“ uvedl současný šéf Dynama.

DYNAMO S LINCEM

O reprezentační přestávce fotbalisté prvoligového Dynama zahálet nebudou, už v pátek se střetnou v přípravném zápase s Linzer ASK, který hraje rakouskou nejvyšší soutěž. Utkání se hraje od 14:00 hodin v Raiffeisen Areně v Paschingu. (14:00).

REPREZENTANT ČOUDEK

Mladí fotbalisté Česka do do 19 let vstoupili do elitní fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v Portugalsku skvěle, když v úvodním utkání turnaje čtyř týmů porazili Chorvatsko 3:1.

Celý zápas na kraji stoperské trojice odehrál osmnáctiletý obránce prvoligového Dynama Ondřej Čoudek.

„Pro postup ze skupiny bude nejdůležitější, abychom všechna tři utkání dokázali odehrát ve velké kvalitě. Byl by to dobrý předpoklad k tomu, abychom postoupili,“ říkal po prosincovém srazu trenér ČR 19 Radek Bejbl a za velkého favorita skupiny označil domácí Portugalsko, které na úvod šampionátu vyhrálo nad Švédskem 1:0.

Ondřej Čoudek hájil barvy české devatenáctky i v první fázi kvalifikace ve Švýcarsku, kde mladí Češi porazili Andorru 3:0 a Švýcarsko 3:2, na závěr remizovali s Řeckem 1:1 a ze druhé příčky postoupili do elitní fáze kvalifikace.

Ondřej Čoudek se společně se svým oddílovým kolegou Danielem Haisem v tomto týdnu prosadil také v anketě o Fotbalistu roku, když mezi talenty roku obsadil dělené 14. místo (Hais byl devátý).

Z kvalifikační skupiny na evropský šampionát (v červenci na Maltě) postoupí jen vítěz. Česká devatenáctka ve zbývajících utkáních se v sobotu střetne s Portugalskem (18) a v úterý se Švédskem.