Fotbalisté Dynama ve 26. kole I. ligy v meděli v Praze padli s Bohemians 3:2.

Ivan Schranz dal v Praze nádherný gól, k bodům to ale Dynamu v zápase s Bohemians nepomohlo. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Do zápasu hráči obou týmů šli s cílem uspět, trenéři obou mužstev ale sílu svých soupeřů respektovali. „ Jihočeši sice s Libercem prohráli, ale nemuselo tomu tak být. Podávají opravdu dobré výkony. Já ale doufám, že my navážeme na zápas s Teplicemi a vyhrajeme, uvedl pro klubový web asistent domácího trenéra Erich Brabec, jenž začínal s velkým fotbalem právě v Dynamu. „Bohemka je hlavně doma nepříjemná a my víme, že nás čeká velice náročný zápas. Musíme se na něj dobře připravit a udělat vše pro to, abychom sérii tří porážek přerušili,“ burcoval trenér hostí David Horejš.