Ve všech zmíněných zápasech Dynamu chyběla i potřebná trocha štěstí. Třeba naposledy s Plzní favorit rozhodl až ve čtvrté minutě nastaveného času. „Nicméně doma potřebujeme zabrat a potěšit naše fanoušky, kteří na náš stadion chodí v hojném počtu. Uděláme tudíž všechno pro to, abychom tu domácí bodově neúspěšnou bilanci zlomili,“ zdůraznil trenér Dynama.

Jednoduché to ale jeho svěřenci v sobotu mít nebudou. V minulé sezoně sice Dynamo doma s Mladou Boleslaví vyhrálo 2:1, v odvetném zápase na hřišti soupeře však podlehlo 0:2 a v následném semifinále nadstavby skupiny o umístění obě střetnutí vyhrála Mladá Boleslav.

Pro Jozefa Webera bude sobotní zápas mít specifický náboj, protože v Mladé Boleslavi v letech 2018 až 2020 jako trenér působil. „Byl jsem tam tři roky, takže je to pro mě samozřejmě trošku jiné utkání,“ připustil Weber.

Mladá Boleslav zatím v lize je s pěti body až na 11. místě a naposledy ve středu podlehla doma Hradci Králové 1:2. „My sice byli aktivnějším týmem, ale po našich chybách jsme zápas prohráli. Chyby k fotbalu sice patří, my však některé individuální chyby nepříjemně často opakujeme,“ hněval se v hodnocení zápasu pro klubový web trenér Pavel Hoftych, jenž svého času úspěšně působil i v Českých Budějovicích.

Utkání Dynama s Mladou Boleslaví bude pikantní také pro bratry Milana a Michala Škodu, kteří ve svých mužstvech jsou nejlepšími střelci – boleslavský Milan Škoda dal čtyři góly, jeho bratr Michal v dresu Dynama dva.

Vedle Milana Škody barvy Mladé Boleslavi hájí i další velice zkušení fotbalisté, jakými bezesporu jsou Suchý, Karafiát, Fulnek, Mareček a především pak čtyřicetiletý Marek Matějovský. „Uhlídat Matějovského a Škodu bude pro nás velice důležité, jsou to pro Boleslav klíčoví hráči,“ konstatoval trenér Weber.

Dynamo by do sobotního duelu s Ml. Boleslaví mělo jít v plné síle. Stopku pro karty nemá nikdo a až na Mršiče, jenž je dlouhodobě mimo hru, je marodka prázdná. Po úterní výhře v Praze s Bohemians tak příliš změn ve vítězné sestavě trenéři Dynama zřejmě nechystají. „Uvidíme ještě na předzápasovém tréninku, ale k nějakému závažnějšímu zranění nedošlo, mělo by to být tedy v pořádku,“ doufal Weber.

„Dobře víme, že nás čeká doma další náročný zápas proti silnému a ambicióznímu soupeři, přesto budeme chtít zvítězit. Jak jsem říkal, už kvůli našim fanouškům,“ podtrhl Jozef Weber.

S cílem vybojovat doma první výhru půjdou i hráči Dynama. „To, co teď já prožívám, je něco neskutečného,“ v rozhovoru pro Deník uvedl brankář Martin Janáček, jenž proti Plzni odchytal svůj první zápas v I. lize a na Bohemians se radoval i ze své první ligové výhry. „Teď ale je důležité, abychom vítězství nad Bohemkou potvrdili také doma s Mladou Boleslaví,“ zdůraznil mladý gólman Dynama, jenž v pátek příští týden oslaví 22. narozeniny.

BÉČKO SPARTY V TÁBOŘE

Ve II. lize fotbalisté Silonu Táborsko ve středu v sezoně prvně vyhráli, a to zcela nečekaně v Karviné, která ještě na jaře hrála v nejvyšší soutěži. V tabulce sice Táborsko je nadále předposlední, ale na osmou Opavu ztrácí jen dva body. Potvrdí svěřenci trenéra Radoslava Kováče tříbodový zisk i v neděli doma proti béčku Sparty (17)?

Ve III. lize fotbalisté FC Písek v sobotu od 10:15 hod. hrají na hřišti B-týmu Bohemians. „Určitě uděláme maximum, aby naše zápasy vypadaly jinak,“ po dvou vysokých porážkách řekl na klubovém webu trenér Milan Nousek.

Mladíci Dynama v neděli hrají na Složišti se Sokolovem (15:00): „Snad konečně tu naši smůlu v koncovce už prolomíme,“ uvedl pro Deník po prohře s B-týmem Dukly trenér Dušan Žmolík.

V divizi všechny jihočeské týmy hrají už v sobotu: Č. Krum᠆lov – Příbram B (10:30), Katovice – Komárov (17), Plzeň – Lom (10:15) a Doubravka – Soběslav (17).

V I. lize dorostu Dynamo v sobotu hraje s Mladou Boleslaví (11 na Složišti).