Po čtyřletém půstu, během něhož nejvyšší soutěží v kraji byla II. liga, si fotbalisté Dynama Č. Budějovice vybojovali postup do FORTUNA:LIGY a v ní se v úvodním utkání tuto neděli od 16.30 hodin na Střeleckém ostrově střetnou s Opavou.

Vzhledem k losu, který ligový nováček má (doma po Opavě hraje se Spartou, Jabloncem a Slavií), by měl zisk tří bodů z nedělního utkání velkou důležitost, nicméně trenér David Horejš kvalitu soupeře respektuje: „Bude to hrozně těžký zápas, protože Opava loni prošla ligou hodně slušně a nabrala i patřičné zkušenosti, zatímco u nás řadu kluků čeká jejich první zápas v lize vůbec a budou pod daleko větším tlakem, než tomu bylo ve druhé lize,“ upozornil trenér Dynama a dodal, že v nejvyšší soutěži se každá chyba trestá. „Musíme na to být připraveni a těch chyb dělat co nejméně. Nic to ale nemění na tom, že všichni se na neděli velice těšíme a že chceme lidem nabídnout stejně atraktivní fotbal, jaký jsme hráli ve druhé lize. Na tom nechceme nic měnit.“

Sestavu na nedělní premiéru s Opavou mají trenéři už v hlavě, definitivní ale ještě není. „Tak tři otazníky tam máme, navíc konkurence teď je v týmu mnohem větší, než tomu bylo v minulé sezoně,“ uvedl trenér Horejš, jenž by až na Ivana Schranze (v generálce proti Žižkovu pro zranění nedohrál) měl k dispozici mít všechny hráče.

V aktuální soupisce Dynama (i s fotografiemi od Jana Škrleho ji přinášíme na této stránce) je i Tomáš Sivok, jehož návrat do týmu v době uzávěrky tohoto vydání nebyl jistý a proti Opavě v neděli se vší pravděpodobností tudíž nenastoupí. „První dvě tři kola hrát určitě ještě nebudu,“ řekl i samotný hráč.

Opava v létě přišla o svého nejlepšího střelce Tomáše Smolu, který přestoupil do Baníku. Toho by ale měl nahradit třinecký kanonýr René Dedič, navíc z Plzně přišel na hostování nadějný Pavel Šulc, jenž na jaře zaujal svými výkony v dresu Jihlavy.

Opavský trenér Ivan Kopecký čeká těžký duel. „Hrajeme proti nováčkovi, který se doma bude snažit být aktivní. Na druhou stranu bude i pod velkým tlakem, což by mohla být naše výhoda. Bude důležité zůstat nad věcí a jet k zápasu se zdravým sebevědomím,“ uvedl Kopecký pro klubový web.

S přáním uspět půjdou do nedělního utkání i fotbalisté Dynama. „Věřím, že jsme na ligu dobře připraveni a moc se na zápas s Opavou všichni těšíme. Hodně spoléháme na diváky, kteří čekali na první ligu jako my čtyři roky a věřím, že nám v neděli pomohou,“ uzvařel David Horejš.