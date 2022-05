Jak Deník již své čtenáře informoval, David Horejš odchází do Jablonce, kde nahradí Petra Radu. „Jako hlavní trenér jsem byl v Dynamu šest a půl roku, změnu už to tudíž chtělo. Myslím, že jsem tady odvedl dobrý kus práce, a ač jsem od Dynama žádnou nabídku na novou smlouvu nedostal, neodcházím nějak zhrzený. Na roky v Dynamu, kde jsem jako hráč a trenér byl přes čtyřiadvacet let, budu vzpomínat jen v dobrém,“ ujistil David Horejš (exkluzivní rozhovor s ním v Deníku by měl vyjít v Deníku jižní Čechy ve středu).

Nový trenér Dynama, jímž se stal jednapadesátiletý Jozef Weber, vedl v I. lize Bohemku, Mladou Boleslav a dvakrát Karvinou, kde skončil loni v říjnu.

Fotbalisté prvoligového Dynama zakončili letošní sezonu porážkou 0:1 v Mladé Boleslavi a po domácí prohře 2:3 si tak ve finále nadstavbové skupině o 7.- 10. místo nezahrají. „Odvetu v Boleslavi rozhodly naše individuální chyby, kterých jsme udělali spoustu,“ hodnotil Horejš naposledy jako trenér Dynama výkon svých nyní už bývalých svěřenců v utkání v Mladé Boleslavi. „Dopředu jsme nebyli vůbec nebezpeční a v přechodové fázi jsme kazili jednoduché míče. Proto jsme neuspěli,“ uzavřel Horejš.