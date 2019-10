V Liberci jste nakonec padli, takže ten váš gól měl trošku hořkou příchuť. Zato teď ty vaše trefy rozhodly o výhře. Máte z nich velkou radost?

Pro nás je hlavní, že jsme získali tři body. Za těmi jsme šli a máme radost, že jsme je vydřeli a odlepili jsme se ode dna ligové tabulky. Byl to těžký zápas, žádná kombinační hra, spíš velký boj.

Co ty vaše góly?

Já měl stoprocentní šanci hned na začátku, tu jsem ale neproměnil. Šli jsme tři na dva, Branďák (Patrik Brandner – pozn.) mě tam nádherně našel, já si to ale dal trošku od nohy a přes gólmana, jak už byl blízko mě, se mi to nepodařilo prorvat. Pak jsem se naštěstí trefil hlavou, což však nebyla náhoda, ty rohy na přední tyč jsme na tréninku nacvičovali. Stačilo to jen líznout a padlo to tam. Díky tomu jsme vyhráli půli 1:0, po přestávce jsme se ale zbytečně zatáhli a bylo takové čekání na gól. Nakonec jsme to ale uhráli jako tým.

Bohemka vám hlavně po půli dělala velké problémy.

Druhý poločas jsme měli odehrát líp , trošku víc přidržet balon. Bohemka ale hrála fakt dobře, nicméně tři body máme my.

I vaší zásluhou, třetí gól jste opět vstřelil vy.

To bylo do otevřené obrany, kdy se Bohemka snažila vyrovnat. Já myslel, že Matěj Mrsič svůj únik zakončí střelou, ale krásně mě našel pod sebe a mně už stačilo to jen uklidit do brány.

Vy jste na svůj první ligový gól čekal hodně dlouho, ale jak se zdá, teď už jste se rozstřílel…

Není podstatné, kdo ty góly dává. Důležité je, že jsme uhráli tři body, že už nejsme poslední a můžeme se v klidu připravit na další zápasy.



DYNAMO VE ČTVRTEK SE ŽIŽKOVEM

Fotbalová I. liga má o víkendu reprezentační přestávku a volno tudíž budou mít i fotbalisté Dynama. Ti si ale už na čtvrtek naplánovali přípravné utkání s druholigovou Viktorií Žižkov (mj. tam na hostování na začátku sezony odešel Ladislav Martan).

Začátek přípravy Dynamo – Žižkov je na Složišti ve čtvrtek dopoledne od 11 hodin.