Jedním z těch tří českobudějovických smolařů byl slovenský záložník Karol Mészáros, jenž po hodině hry po Mršićově dělovce do břevna nastřelil z dorážky tyčku.

Po předchozím střetnutí ve Zlíně se na vaše hlavy snesla ze všech stran tvrdá kritika, zato zápas se Spartou se vám vydařil. Máte z toho radost?

Bod se Spartou má svou váhu a my z něj samozřejmě máme radost. Ale na druhou stranu jsme trošku i zklamaní, protože jsme mohli klidně získat i tři body. Vždyť jsme trefili dvakrát tyčku a jednou břevno. Myslím, že jsme byli Spartě minimálně vyrovnaným soupeřem. Tím víc nás mrzí, že jsme podobný výkon nepodali v předcházejících zápasech, a to nejen ve Zlíně, ale i předtím doma s Opavou a Mladou Boleslaví. V těchto zápasech jsme úplně zbytečně ztratili hodně bodů.

Vy jste proti Spartě i předtím s Boleslaví a Opavou nastoupil v základu. Těší vás, že teď v sestavě dostáváte tolik příležitostí?

Z toho, že trávím na hřišti hodně času, mám pochopitelně radost. Hlavně bych ale chtěl taky dávat góly a být mužstvu co nejvíc platný. Do šancí se v posledních zápasech dostávám, a tak věřím, že se to zlomí a já se nějakým gólem chytím i střelecky.

Blízko gólu jste byl i proti Spartě, jenže míč se po vaší střele už za překonaným brankářem Nitou odrazil od zadní tyče. Pár vteřin předtím trefil Mrsić břevno, to byla velká smůla.

Bylo to po rychlé akci, kdy si Mrsi (Matej Mršić – pozn.) krásně potáhl míč od lajny víc na střed a prudkou střelou trefil břevno, od kterého se míč odrazil ke mně a já se snažil na tu situaci zareagovat. První dotyk s míčem jsem měl dobrý a povedlo se mi i vypálit. Bohužel i já trefil jen tyčku a smůla to opravdu byla, chyběly jen centimetry.

Tyčku poté trefil i Patrik Brandner, ale i za bezgólovou remízu a hlavně za výkon, jaký jste předvedli, trenér Horejš celé mužstvo chválil. Těší vás, že jste odčinili herní výpadek z minulého utkání ve Zlíně?

My jsme si ten nepovedený zápas rozebrali a shodli jsme se, že se musíme vrátit k tomu, co nás zdobilo v zápasech předtím. To znamená takový ten poctivý výkon, kdy jeden bojuje za druhého. Ve Zlíně tomu tak nebylo, proto jsme tam prohráli tři nula. I když až tak špatně, abychom tam padli tři nula, jsme sice nehráli, i my jsme tam měli nějaké šance, avšak rezervy v nasazení jsme tam asi měli. Ale je to už za námi a já jsem rád, že jsme se z toho dokázali poučit a v zápase se Spartou jsme sami sobě dokázali, že jen na nás záleží, jak budeme hrát a jaké výsledky budeme mít.

Vám osobně se dařilo proti Spartě i na jejím hřišti, kde jste vyhráli 4:2 a vy jste dal vedoucí gól.

Proti Spartě je vždycky veliká motivace hrát a z gólu na Letné jsem pochopitelně měl velkou radost. I teď jsem se na zápas s ní moc těšil, protože jsem hrál od začátku a mám radost, že jsme po výhře na Letné s ní uspěli i doma. Nyní nás čeká reprezentační přestávka, ale trenér už avizoval, že odpočívat se nebude, že přitlačíme na tréninku. Tak uvidíme…