Urvali jste v lize další bod, berete ho, anebo jste spíše trošku zklamaní?

Zápas jsme začali špatně a já nevím, co se to s námi těch prvních patnáct dvacet minut stalo, Dostali jsme i gól, když jsme tam udělali velikou chybu. Ale potom jsme se zvedli, po přestávce jsme byli už lepší a myslím si , že jsme zaslouženě vyrovnali a brali bod. Možná je škoda, že jsme nebrali víc, ale i s bodem můžeme být spokojeni.

Nevyplynul špatný vstup do zápasu třeba z toho, že jste měli z Jablonce v úvodu přece jen respekt?

Je to možné, Jablonec má výborný manšaft. Ale my sice s respektem jdeme do každého zápasu, hlavně ale s cílem bodovat. Tři body jsme chtěli i s Jabloncem a mrzí nás, že bereme jen bod.

A berete ho díky vaší nevídané trefě z přímého kopu! Už jste někdy vstřelil tak krásný gól?

Taky se mi to už povedlo a byl bych rád, kdyby to tak pokračovalo i dál. V první lize to ale byl můj první gól.

Takže vás to bude něco stát…

Kolik budu muset do klubové kasy dát, sice nevím, ale Tábor (Ivo Táborský – pozn.) se určitě přihlásí. Zaplatím to ale rád, takový gól těší. Já se snažím kopat přímé kopy po každém tréninku a mám radost, že to nebylo nadarmo a že se mi to tak povedlo dát.

Máte po pěti kolech pět bodů, což na nováčka není tak špatné. Ale přece jen, nemrzí vás ta prohra s Opavou?

Jasně, ten první zápas nás pořád mrzí. Měli jsme i nějaké šance, žádnou jsme však nevyužili. Ale nic se neděje, jedeme dál a chtěli bychom bodovat taky teď v Příbrami.

Jak se vám hrálo na jablonecké rychlé krajní hráče?

Jablonec má dopředu velkou sílu a výborné hráče. Ať Doležal, Jovovič, Matoušek či Sýkora, to jsou hodně rychlí hráči a bylo těžké je bránit. Ale myslím, že jsme to zvládli a že jsme ani s Jabloncem herně nepropadli.

Příchodu do Budějovic tudíž nelitujete?

Rozhodně ne, ale to jsem říkal, už když jsem sem přišel, že i Karviné za všechno díky, ale chtěl jsem změnu a nelituji, že jsem tady. Budějovice mají pěkný stadion a ideální možnosti na trénink i výborné zázemí. Prostě jsem tady naprosto spokojen.

Zmínil jste zápas v Příbrami. S čím v sobotu pojedete tam?

Už jsem o tom mluvil, že máme pět bodů a i když jsme jich mohli mít víc, že jsme spokojeni. S přáním bodovat pojedeme i do Příbrami.



NA SLAVII VYPRODÁNO!

Vstupenky na příští zápas Dynama se Slavií doma (16. srpna) byly za jedinou hodinu zcela vyprodány!