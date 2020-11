Mezi signatáři je i kapitán budějovického Dynama Jaroslav Drobný, jenž souhlasí s důvody, které k napsání dopisu kapitány českých prvoligových fotbalových klubů vedly. Tím nejdůležitějším je skutečnost, že fotbalisté v I. lize od této sezony jako jediní sportovci v Česku podstupují testy na koronavirus před každým zápasem, zástupci v pohárech navíc ještě před všemi duely Evropské ligy.

Přesto je první liga v Česku stejně jako ostatní soutěže v zemi přerušena, proto v dopise kapitáni upozornili, že přerušením ligy je Česko výrazně znevýhodněno v evropských pohárech, ve kterých se hraje také o národní koeficienty.

„Za celou kabinu mohu prohlásit, že plně souhlasíme s dopisem, který poslali tři kapitáni prvoligových mužstev premiérovi,“ zdůraznil Drobný hned v úvodu svého vyjádření pro klubový web. „Jsme testovaní před každým zápasem a do utkání tak jdou pouze zdraví hráči. Všechny kluby udělaly maximum, aby se liga hrála a pokračovala i nadále,“ podtrhl bývalý reprezentační brankář a dodal, že liga v Česku by se hrála bez diváků, takže riziko přenosu nákazy je opravdu minimální.

Jaroslav Drobný ve svém vyjádření také připomněl, že přerušení soutěže má vliv i na všechny reprezentační týmy. „Nejen na národní mužstvo, ale také jde o jednadvacítku, kterou čeká klíčový kvalifikační utkání o postup v Řecku. Tím, že plno hráčů dlouhou dobu nehrálo, tak se celé mužstvo dostává do velké nevýhody. Pro mladé hráče je to obzvlášť těžké, protože potřebují zápasovou praxi,“ poznamenal Drobný.

Zápasy jednadvacítky se týkají i Dynama, protože barvy české jednadvacítky hájí také Pavel Šulc a Filip Havelka. A byť třeba právě Šulcovi by to, že byla liga přerušena, mělo hrát do noty, protože se dává po svalovém zranění dohromady, také on se těší, až se kolotoč ligových zápasů zase roztočí: „Mně ta přestávka sice přišla docela vhod, ale doufám, že se už brzy zapojím naplno a že budu k dispozici i do zápasů,“ uvedl Pavel Šulc pro Deník jižní Čechy (rozhovor s ním v týdnu).

Jaroslav Drobný ve svém vyjádření pro dynamo.cz dále uvedl, že po začátku pandemie se nastavila pravidla pro obnovení ligové soutěže, která se týkala především testování hráčů.

„Všechny kluby to dodržovaly a investovaly do toho velké peníze. Přišla druhá vlna, o které se vědělo, že přijde, ale liga se zastavila. Přitom všude v Evropě se hraje, jenom u nás ne. To se projeví na mezinárodní úrovni,“ poznamenal.

V závěru Drobný ocenil, že prvoligoví fotbalisté na rozdíl třeba od hokejistů mohou plnohodnotně trénovat. „Sice trochu v omezeném režimu, ale přesto normálně trénujeme. Jenže o víkendech žádné zápasy nejsou. Jestli by se znovu začalo, tak by nebyl žádný problém, aby se hrálo dvakrát v týdnu. To už je to nejmenší. Klidně můžeme hrát i na Vánoce. Pevně věřím, že brzy začneme,“ uzavřel zkušený gólman.

Tak to vidí i trenér David Horejš: „Zápasy chybí, ty se nahradit žádným tréninkem nedají. Proto jsme se všichni k dopisu kapitánů přidali a věřím, že se liga brzy zase rozběhne.“

RESTART SPORTU!

Představitelé vlády v pondělí odpoledne volání sportovců po obnovení profesionálních soutěží vyslyšeli, a tak by se i fotbalová FORTUNA:LIGA mohla v brzké době znovu rozběhnout. Možná už o víkendu.