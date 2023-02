Do první šance se už v 6. minutě zápasu dral hradecký Kubala, s jeho nepříliš důraznou střelou si ale brankář Šípoš lehce poradil. To Dynamo od necelou čtvrthodinu bylo úspěšnější: na dlouhý centr z hloubi pole si naběhl do křídla Sladký a volejem našel Matouška, jenž trefil v pádu šibenici – byla to ukázková akce a neméně ukázkový gól! Ve 14. min. tvrdě vypálil z vápna Penner, obrana Hradce ale jeho pokus zblokovala. Ve 26. min. se výborně na pravé straně uvolnil Adediran, na jeho nahrávku do kapsy však Matoušek o pár decimetrů nedosáhl. Další možnost měl ve 37, minutě Penner, z hranice vápna ale pálil vedle. Ještě do přestávky ale Jihočeši svůj náskok přece jen navýšili, když po rohovém kopu se v závaru před brankou nejlépe orientoval Adediran – 2:0.

Hradec šel do druhé půle se třemi čerstvými hráči, krátce po půli ale mohl skórovat domácí Škoda, jenž po Čmelíkově nahrávce trefil tyč. Hosté sice hru v poli vyrovnali, větší šanci si ale vypracovali až ke konci utkání a z ní se Rada zblízka mezi tři tyče netrefil.

DYNAMO ČB – HRADEC KRÁLOVÉ 2:0 (2:0) - Branky: 18. Matoušek, 49. Adediran. ŽK: Sladký. Diváci: 723. Rozhodčí: Hocek – Kříž, Váňa. Dynamo ČB: Šípoš – Broukal, Havel, Králik, Sladký – Čmelík (80. Mršič), Hora, Penner (70. Hellebrand) – Adediran (70. Zajíc), Škoda (60. Hais), Matoušek (60. Potočný). Hradec: Bajza – Klíma, Čihák, Čech – Gabriel, Dvořák (63. Trusa), Smrž (73. Kodeš), Harazim – Pudhorocký (46. Koubek) – Kubala (46. Ryneš), Jurčenko (46. Rada).