Do zápasu, který po sérii tří proher v řadě měl pro ligového nováčka mimořádnou důležitost, trenéři Dynama svůj tým vyslali v pozměněné sestavě: do brány se prvně v sezoně – a v první lize po více než čtyřech letech! – postavil zkušený Zdeněk Křížek, v obraně se poprvé na domácím hřišti představil navrátilec Tomáš Sivok a na levém beku za vykartovaného Kladrubského zaskočil Pavel Novák.

A dá se říct, že přes obdržené dva góly obrana Dynama, která hlavně ve druhé části druhého poločasu musela čelit místy až drtivému tlaku soupeře, obstála se ctí. „Mám radost, že jsme se do složení obrany trefili,“ pochvaloval si trenér David Horejš a zmínil Pavla Nováka, jenž i na nezvyklém postu levého obránce podal hlavně v první půli výborný výkon. „Dozadu byl precizní, snažil se ale i podporovat naše akce směrem dopředu. Dle mého soudu celá obrana v čele s Tomášem Sivokem odehrála dobrý zápas,“ vyzdvihl a dodal, že na tom nic nemění ani dvě obdržené branky. „Byly to góly po odražených míčích, takové góly prostě padají,“ krčil trenér Dynama rameny.

Nezklamal ani Zdeněk Křížek v bráně. „My jsme tu změnu museli udělat,“ prohlásil Horejš. „Rozhodně ne proto, že by Jindra Staněk mohl za góly, které jsme dostávali. Čas na tu změnu prostě nastal,“ dal kouč Dynama najevo, že šlo spíše o jakýsi zásah do sféry hráčské psychiky.

Křížek v důležitém zápase tu nelehkou roli zvládl. „Byl jedním ze strůjců našeho vítězství. Za stavu 0:0 chytil jasný gól. To byl možná klíčový moment zápasu, kdybychom prohrávali, mohl se zápas vyvíjet jinak,“ uznal Horejš, dle něhož si Křížek šanci se po dlouhé době zase ukázat v první lize určitě zasloužil.

Dynamu vyšel vstup do zápasu a hned na začátku měl Ledecký velkou šanci, ale Fryšták jeho střelu vyrazil na roh. Krátce nato už ale po Čoličově rohu právě nejlepší střelec loňského ročníku II. ligy hlavou dal důležitý vedoucí gól a navíc v samém závěru svou druhou trefou zápas rozhodl. „My před začátkem sezony všichni věřili, že David bude ve střílení gólů pokračovat i v první lize, jenže i pro něj zřejmě adaptace na vyšší soutěž vyžadovala nějaký čas. Nějaké věci jsme mu i vyčítali, myslím ale, že i on sám na tom zapracoval,“ konstatoval kouč Dynama.

Autora dvou gólů Dynama fanoušci zvolili nejlepším hráčem zápasu. „Za to, jak spolu s Petrem Javorkem hlavně v první půli pracovali vpředu při napadání hráčů soupeře, si zaslouží velké uznání,“ chválil Ledeckého za odvedený výkon trenér Horejš. „Byl vždy tam, kde měl být, dal dva góly. Jednoznačně byl naším klíčovým hráčem. Svým napadáním a prací nahoře týmu výrazně pomohl. Ty góly byly pro něj odměnou za tu práci a takovou třešničkou na dortu.“

Že se Ledecký chytil střelecky, je pro Dynamo důležité i proto, že na další dobu vypadl Michael Rabušic, jenž po svém příchodu do mužstva v každém z prvních dvou zápasů vždy dal gól. „Jeho forma šla nahoru a jeho zranění pro nás je velká ztráta.,“ litoval Horejš.

Ten své svěřence chválil za výborně odehranou první půli: „První poločas jsme sehráli velice dobře. Sbírali jsme všechny odražené míče a byli jsme jednoznačně lepším mužstvem. Zcela po zásluze jsme také dali i vedoucí gól.“

Podobně jako úvod utkání vyšel Dynamu i vstup do druhé půle, když v souboji tělo na tělo Ivan Schranz přetlačil hostujícího stopera Hůlku a chladnokrevně obstřelil vybíhajícího brankáře Fryštáka. „Šli jsme do sebe rameno na rameno a podle mě to byl férový souboj,“ popisoval druhý gól domácích jeho autor.

Jenže od stavu 2:0 nastaly ligovému nováčkovi krušné chvíle. Hosté ve snaze s výsledkem něco udělat vyvinuli značný tlak a vynutili si velkou převahu. „Projevila se taková ta nezkušenost našeho mužstva a hlavně poté, co Bohemka snížila na 2:1, jsme se nechali zbytečně zatlačit,“ uznal Horejš.

V těchto chvílích i domácí diváci vycítili, že jde o klíčové okamžiky duelu. „Dynamo, Dynamo!“ znělo ze slušně zaplněných ochozů, které osm minut před koncem vybuchly nadšením. To když po výborné akci a perfektní nahrávce střídajícího Mrsiče zvýšil Ledecký na 3:1.

„Matěj Mrsič po příchodu na hřiště hru oživil, a když jsme odskočili na 3:1, mysleli jsme si, že je rozhodnuto. Jenže jsme vzápětí i my inkasovali, takže to v závěru ještě bylo drama. Naštěstí se šťastným koncem pro nás,“ oddechl si Horejš.

Méně spokojeni s výsledkem samozřejmě byli hosté, trenér Martin Hašek přesto zápas hodnotil střízlivě a bez emocí. „V první půli to byl od nás sterilní a bezkrevný výkon. Dozadu jsme sice nepropadali, ale naše hra neměla šmrnc a dopředu jsme nebyli nebezpeční. Proto jsme v půli dali do hry dva rychlostní typy, a ač gól na gól na 2:0 s námi trochu zatřásl, podařilo se nám vytvořit velký tlak,“ vyzdvihl kouč Bohemky. „Když jsme snížili na 2:1, byl jsem přesvědčen, že pokud srovnáme, tak vyhrajeme. Jenže pak přišla ztráta míče a my z ojedinělé akce dostali třetí gól. To nám vzalo vítr z plachet, a byť se hráči zmobilizovali a po gólu na 3:2 jsme zápas ještě zdramatizovali a Podaný měl na konci zápasu gólovku, ale centr netrefil dobře,“ litoval Hašek.

To Jihočeši slavili. „Kdo přišel, jistě nelitoval. Hrál se nadstandardní ligový fotbal, okořeněný pěti góly. Navíc pro nás skončil i ziskem tří bodů, které jsme nutně potřebovali a jsme za ně nesmírně šťastni,“ uzavřel trenér David Horejš.



PO SIVOKOVI SE VRACÍ I DROBNÝ

Po Tomáši Sivokovi se na Střelecký ostrov vrací další slavný bývalý hráč Dynama. Před utkáním s Bohemians při rozcvičení na hlavní ploše si Zdeňka Křížka v bráně vzal na starost bývalý reprezentační brankář Jaroslav Drobný. Devětatřicetiletý gólman, který ještě na jaře působil v bundesligovém Düsseldorfu, je v týmu ligového nováčka druhým koučem gólmanů, může ale i naskočit do brány! „Jsme velice rádi, že kývl na spolupráci. Může klubu hodně dát. Je to kluk, který toho moc dokázal. Dohodli jsme se, že tady bude působit a může klukům předat své bohaté zkušenosti,“ řekl na pozápasové tiskovce trenér David Horejš a na přímý dotaz potvrdil, že gólman, jenž působil mj. v Panioniosu Atény a řadě bundesligových klubů, má v Dynamu i platnou registraci. „Mohl by do branky naskočit, je na to připraven,“ řekl Horejš.