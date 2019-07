České Budějovice – Před týdnem fotbalisté Dynama svůj první zápas po postupu do FORTUNA:LIGY s Opavou doma prohráli 0:1, v sobotu by si tudíž rádi ve svém prvním venkovním zápase na Slovácku alespoň jeden ze ztracených tří bodů vzali zpět.

Tuto střelu Kladrubského z přímého kopu gólman Fendrich vyrazil: Dynamo - Opava v I. lize 0:1. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Zklamání po Opavě bylo velké, protože jsme si vstup do ligy představovali úplně jinak a výsledkově se nám ten zápas bohužel nepovedl. My víme, že první půle z naší strany nebyla dobrá, ta nervozita byla vidět, ale po půli jsme dle mého soudu hráli už to, co jsme chtěli. Měli jsme i velký tlak, bohužel gól jsme nedali,“ litoval trenér David Horejš. „Zápas jsme si s hráči důkladně rozebrali a věřím, že si kluci vzali ponaučení. První utkání v lize jsme doma nezvládli, ale zápasů před námi je ještě spousta a my se musíme rvát o každý bod.“