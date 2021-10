Uhráli jste se Slavií bod za remízu 2:2, jak ten bod i celý zápas hodnotíte?

V první půli jsme dle mě byli jednoznačně lepší, dali jsme dva hezké góly a vedli jsme 2:0. Snad až na začátek utkání jsme do půle Slavii do ničeho nepustili. Ale po přestávce jsme dostali rychlou branku a brzy nato druhou. Řekl bych, že celou druhou půli nás Slavia mačkala, takže bod bereme a jsme za něj rádi.

Po delší době jste byl v základu, hodně jste se těšil?

Samozřejmě, dlouho jsem nehrál a jsem rád, že se mi to, aspoň si myslím, docela podařilo, že jsem dal gól a my získali hodně cenný bod.

K tomu vašemu gólu, mířil jste na zadní tyč?

Přesně tak, akorát že mi to nesedlo tak, jak jsem chtěl, ale na zadní jsem mířil.

Ondra Mihálik, jenž vám na gól nahrál, tam před vápnem s tou nahrávkou dost otálel. Pořád jste věřil, že vám ten míč pošle?

Já pořád čekal, že mi to tam prostrčí, jenže buď nemohl, nebo to nešlo, nevím. Pak se to dvakrát odrazilo, a když mi to konečně dal, já se zase bál, jestli to není ofsajd. Naštěstí ale nebyl…

Mohl jste dát i další gól…

Já se bál, abych tam brankáři neukopl hlavu… Ani nevím, kudy to šlo, já to ani neviděl. Je to škoda, ale hlavně, že máme aspoň ten bod.

Po půli vás Slavia zmáčkla. Chtěli jste hrát víc zezadu?

To ne, my si o půli řekli, že budeme hrát pořád stejně, že zkusíme dát třetí gól. Jenže přišla ta penalta, pak druhý gól a Slavia byla rázem na koni.

Věřili jste v tu chvíli, že aspoň ten bod udržíte?

Bylo to těžké, skoro pořád se hrálo na naši bránu. Jak už jsem říkal, za bod jsme rádi.