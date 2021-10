Zase tak žhavé to nebude. William připustil, že některé radovánky si přeci jen dopřeje. „Chutnalo mi pivo,“ vyklopil ze sebe. Jako důkaz přidal v češtině slovíčko, které se pro označení tuzemské klasiky používá.

Vedení Teplic v létě zatřáslo kádrem, z toho původního zůstali jen brankář Hůla a univerzální Brazilec Adriano. Severočeši vsadili na mix zahraničních hráčů a českých futsalistů, v němž převládá cizinecká legie. Tu v reprezentační přestávce navíc rozšířil právě William.

„Jsem nadšený, že jsme získali takového pivota, obzvláště v době, kdy už jsou hráči rozebraní. Věřím, že nám pomůže. Přesně takového hráče trenér sháněl,“ rozplývá se nad nováčkem v dresu Svarogu prezident klubu Michail Žák.

Ale pozor! Na české ligové scéně William nováčkem není. Minulou sezonu zahájil v pražské Spartě. „Je to osobnost, která umí rozhodovat zápasy. Hotový zabiják, má v krvi dávat góly. Jedná se o typ hráče, který je klasickým pivotem, váže na sebe hráče, umí se na hrušce otočit, umí zásobovat spoluhráče přihrávkami i zakončovat. On snad nemá žádné mínusy!“ pěl oslavné ódy na adresu Williama kouč Sparty Beni Simitçiu.

Česká liga se ale po několika kolech kvůli pandemii přerušila, William Alex Da Silva prchl do Kuvajtu.

Přesná a tvrdá střela

Nyní muže, který je ověnčený tituly (ve Francii triumfoval čtyřikrát!) zlákal Žák do Teplic. „Byl jsem teď zase ve Francii, ale s trenérem to nebylo ono. Já Teplice znal už z dřívějška. V Brazílii i v Evropě mají zvuk; ví se, že každý rok hrají o titul, že jsou ambiciózní. To se mi líbí. Máme teď s panem Žákem stejný cíl – vyhrát český titul!“ hlásil usměvavý cizinec.

V prvním střetnutí proti Liberci dal dva góly. Poprvé skóroval přesnou a tvrdou střelou z křídla, podruhé se prosadil svým typickým způsobem – obtočil se na pozici pivota kolem bránícího protihráče a neomylně zavěsil.

„Je dobře, že můj první zápas byl vítězný, viděl jsem ale ve hře plno chyb dopředu i dozadu. A jaký je rozdíl mezi českou ligou a těmi, které jsem hrál? Je hodně tvrdá, hraje se tady na bloky. Jinak moc rozdíl nevidím, určitě má kvalitu.“

William nemá agenta, angažmá si vyřizuje sám. Teplice jsou další zastávkou v jeho bohaté kariéře. „Jsem rád, že mě tady přijali dobře. Je tu hodně cizinců, řadu jich znám. A taky Češi, se kterými jsem se chtěl poznat. Jsem kamarádský, mám rád kontakt se spoluhráči. Myslím, že se staneme jednou partou, která bude chtít jen a jen vyhrávat,“ mrkl šibalsky a z prostředníčku a ukazováčku ukázal véčko, gesto, kterým stvrdil své odhodlání.