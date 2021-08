Chyběla přitom jen čtvrthodinka. Solidní zápas, v němž domácí vedli nad Rynolticemi 2:1, ukončil nepříjemný incident a následné dění po 76. minutě. Hostující fotbalista Lukáš Bláha, ve snaze odkopnout míč, trefil malého diváka, synovce jednoho z domácích hráčů, za hřištěm. Následoval incident hostujícího kapitána Tomáše Vacka s otcem ani ne tříletého Matyho a po jeho převozu do nemocnice a rynoltické „poradě“ v kabině, že se vzhledem k obavám o bezpečnost neodváží duel prvního kola dohrát, se hlavní arbitr Petr Zboroň rozhodl zápas předčasně ukončil.

Nečekaně vzrušující a vyhrocenou premiérou by se v týdnu měla zabývat sportovně technická komise. Podle všeho je ve hře pokuta pro nedostatečnou pořadatelskou činnost ze strany TJ Spartak, potíže za neochotu dohrát však mohou potkat i hostující Rynoltice. Derby na úvod soutěže však v zapomnění jen tak nezapadne. „K hostujícímu hráči s číslem 5 (Bláhovi) se diváci nedostali, ale od jednoho z fanoušků došlo k prudkému udeření dlaní do oblasti obličeje rynoltického kapitána před asistentem rozhodčího. Pořadatelé incidentu nedokázali zabránit,“ napsal hlavní rozhodčí Zboroň do zápisu o utkání.

„Náš hráč v souboji odkopl balon a nechtěně trefil dítě. Pak se na něj sápali diváci a jeden z nich ho trefil do obličeje. Našeho hráče bolely zuby a i ostatním našim klukům fanoušci vyhrožovali a nadávali, že jsme hajzlové. Proto jsme odešli ze hřišti a v obavách o vlastní budoucnost už neměli odvahu utkání dohrát,“ řekl Jiří Postl, předseda rynoltického oddílu.

„Jejich stoper to chtěl trefit do zelí, dospělí před balonem uhnout stačili, malý kluk ne. Slyšel jsem i názory, že to nebyla náhoda, ale ti kluci se navzájem znají, vždyť jsou oba kluby dvanáct kilometrů od sebe, a devět rynoltických společně s naléhajícími sudími i delegátem dokonce chtěli pokračovat, ale nakonec se hosté po poradě v šatně rozhodli, že pokračovat nebudou. Jasný, my vedli 2:1, mohli jsme mít náskok 3:1, ale brejk na bránu jsme zakončili jen střelou do boční sítě. Určitě bychom těch 14 minut nějak dohráli. Spíš mě mrzí, že se více řeší tři body, než zdraví dítěte,“ litoval nový chrastavský trenér Marek Tvrzník, jenž před časem i FK Rynoltice koučoval.

Mohlo se hrát i bez diváků?

„No Bláha to načoudil pěkně, už několikrát předtím takhle balon prudce odkopával,“ uvedl domácí sekretář Petr Rozmajzl, podle kterého domácí po vzniklé situaci stadion dokonce vyklidili a byli ochotni dohrávat i bez diváků.

Tady se ale názory zástupců obou klubů přestávají shodovat… Zatímco domácí soka podezírají, že jim incident s chrastavským fanouškem přišel za stavu 1:2 vhod a jde jim o body po případné kontumaci ze strany STK, hosté Chrastavské obviňují, že zranili jejich kapitána Tomáše Vacka, kterého údajně bolí zuby a oko. „Dostal pěstí, bylo to pěkné… Kluci neměli odvahu dohrát. Jestli za to dostaneme pokutu, tak ji klidně zaplatíme, ale jde o bezpečnost a čím dříve se to vyřeší, tím líp,“ uvedl rynoltický šéf Postl.

Zdroj: Youtube

Tomáš Vacek, zraněný po incidentu, je sám fotbalový rozhodčí. „Píská tady na Liberecku, přesně věděl, co dělá a co dělat za daného stavu má,“ má podezření chrastavský kouč, podle kterého je zraněné dítě synovcem jednoho z hráčů Spartaku: „Šel se podívat na strejdu a skončil v nemocnici. Fakt to byla perda, úplně mu vylétly nohy, ale večer ho po pozorování pustili do do domácí péče a podle informací, které mám, by měl být v pořádku. Situace se vyhrotila poté, co hostující hráč starostlivému tatínkovi trefeného řekl, že si ho má hlídat a že se nehodlá omlouvat. Ale máme tady kamery a nikde není vidět, že by hráč dostal pěstí, jen se po něm ohnal, spíš promáchnl.“

Rynoltice v dalším kole hostí Krásnou Studánku, Chrastava nastoupí proti Košťálovu. „Hrát určitě budeme,“ uvedl z rynoltického celku předseda Postl.