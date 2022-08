Variant je mnoho. Dovolte tedy malé fantazírování.

Kdyby áčku Sparty (můžete si sem dosadit i Slavii a Olomouc) nevyšla sezona v lize a mělo by spadnout – ať už přímo, nebo do baráže, může jej v případě úspěchu spasit jeho béčko.

Nulová tolerance. Český fotbal jde proti pyrotechnice, výjimka není reálná

Ovšem pokud by nastala situace s baráží, vše by bylo pořádně zašmodrchané.

Sparta A logicky nemůže hrát se Spartou B. Přednost by dostal další tým z druhé ligy… A pokračujeme v této smyšlence dál. Pokud by náhradní účastník baráže Spartu vyřadil, znamenalo by to její pád do druhé ligy. A béčko by automaticky muselo spadnout do ČFL.

Zní to jako fantasmagorie? Těžko říct. Ukáže až tato, případně další sezony.

Vzhledem k nespokojenosti některých tradičních účastníků druhé ligy (nejen Varnsdorfu) bude účast béček předmětem dalších debat.

Ostatně i Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace a jeden z bossů Sparty, před startem této sezony uznal, že situace kolem rezervních týmů není úplně komfortní.„Pokud budou ve druhé lize maximálně čtyři béčka, je to ještě přijatelné. Pokud by jich tam postoupilo víc, museli bychom to řešit,“ konstatoval.

Kluby si však za svou situaci mohou i samy. Nemají svoje hráče a spoléhají na to, co kde „zbyde“.

„Na hráčské bázi spolupracujeme s Jabloncem, Libercem, Teplicemi nebo Mladou Boleslaví. Pokud tyhle celky budou mít ve druhé lize své rezervy, tak nebudeme mít kde brát. A to si uvědomte, že právě tyhle kluby nám ročně vezmou dvacet dětí,“ dodal Gabriel.