„Cukrovarnický průmysl, v němž podniká hlavní partner FK Dobrovice Tereos TTD, je aktuálně v jedné z nejhlubších krizí za posledních 30 let, kdy se cukr prodává za cenu hluboko pod jeho výrobními náklady,“ píše se na úvod zmiňovaného oznámení. Z výše uvedeného pak vyplývá, že generální partner už nebude schopen pumpovat investice do klubového rozpočtu, které se v případě účasti v ČFL pohybují ve výši okolo sedmi milionů ročně.

„Bohužel, současná situace na trhu s cukrem a lihem momentálně neumožňuje TTD podporovat dobrovický fotbal tak, jako tomu bylo v minulých letech. Proto padlo bolestivé rozhodnutí nepřihlásit FK Dobrovice do následujícího ročníku České fotbalové ligy, ale pokračovat v jedné z nižších soutěží,“ píše se na klubovém webu.

Změny to však přineslo okamžité. První z nich bylo odstoupení kouče Petra Hejna, po němž A tým převzal do zbytku sezony sportovní ředitel Petr Lukáš ve spolupráci s dosavadním asistentem Janem Studeným.

Nový tandem začal svou misi na lavičce třetiligového týmu skvěle, a sice výhrou 4:0 na hřišti Živanic. Už ve 4- minutě vedli hosté 2:0 po brankách Petrláka a Žaloudka. Ve 35. minutě kopali hosté penaltu, a k údivu všech diváků se k její exekuci vydal přes celé hřiště brankář Bartoš. Naložil s ní parádně a hosté vyhráli poločas 3:0. V tom druhém přidal svou druhou branku Petrlák a Cukrovarníci mohli slavit první jarní tříbodovou výhru.

Domácí kouč Roman Oliva pak utkání zhodnotil: „Začátek byl katastrofální. Do zápasu jsme vstoupili laxně, hráči ještě byli duchem v kabině , asi si mysleli, že se nám nemůže nic stát. Vlastní nepozorností jsme ve čtvrté minutě prohrávali 0:2.“

A v hodnocení prohraného domácího zápasu dále pokračoval: „Samozřejmě to s námi otřáslo, ale pak jsme se z toho šoku dostali. Bohužel jsme nevyužil situaci, kdy jsme šli sami na bránu. A vzápětí jsme inkasovali z penalty a bylo po zápase. Je to škoda, protože jsme se mohli posunout až na devátou příčku. No nic, dostali jsme facku a teď se s tím musíme vypořádat.“

Živanice – Dobrovice 0:4

Branky: 2. a 58. Petrlák, 4. Žaloudek, 35. Bartoš. Rozhodčí: Urban. ŽK: 0:1. Diváci: 190. Poločas: 0:3.

Dobrovice: Bartoš – Kühnel, Soběslav, Routek, Klain (82. Vajgl), Osvald, Žaloudek, Petrlák (76. Sodoma), Petlička (89. Kopecký), Volf (78. Zelinka), Miškovský (67. Žižka).