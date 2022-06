„Ano, je to tak. Chceme koupit licenci od SK Rakovník, který sestupuje z České fotbalové ligy právě do divize. Nabízíme půl milionu. Máme už připravené hráče, kteří by v divizi mohli nastoupit,“ sdělil Deníku Ladislav Michalec, zkušený vedoucí moderského fotbalu.

Dle informací Deníku má SK Rakovník velké dluhy, po sezoně má jeho řady opustit několik hráčů, v drtivé většině cizinci. Kádr na divizi by tak neměl dát dohromady. Jenže… „Pan Šíma, rakovnický trenér, divizi nakonec přihlásil. Má prostě razítko a udělal to. Podle mě je to ale bláhové, ten tým nemůžou dát dohromady. Snažil jsem kontaktovat šéfa klubu, pana Tvrze. Ale ten se asi někde schovává. Budeme to asi muset řešit právnickou cestou,“ zdůraznil Michalec.

Rakovnický fotbal má další tým právě v divizi. Tatran je ale jasně poslední, dle informací Deníku po sestupu nepřihlásí ani krajský přebor a půjde ještě níž.

Jak už bylo řečeno, SK Rakovník není v dobré finanční kondici. „Jasně, třeba brankář Švenger to taky zažil, klub mu dluží hodně peněz. Do všeho se vložila žižkovská Viktoria, které Rakovník má dlužit přes milion. A chce to splatit co nejdřív,“ pokračuje šéf Modré.

Michalec už během sezony pravil, že pokud by Modrá sestoupila z krajského přeboru, byl by to konec fotbalu. Teď je situace úplně jiná. „Chci, aby lidi chodili do Modré na divizi. Náš kádr? Cizince, kteří se nám moc neosvědčili, pustíme pryč. Hráči, jako Matějka, Vaněk, Štorc a další by samozřejmě zůstali. Co se týče I.A třídy, tak místo nás by to mělo hrát nově vzniklé béčko ústecké Army. Finančně jsme na divizi a odkoupení licence připraveni. Já věřím, že se nám to podaří, protože fotbal v Rakovníku má opravdu velké problémy,“ dodal Michalec.