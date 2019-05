Kvůli velké marodce, která tíží fotbalový tým Vykáně, nemohlo mužstvo odjet na utkání nejvyšší krajské soutěže na půdu Spartaku Příbram.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„Bohužel jsme nemohli odcestovat k soupeři z Příbrami. Naše marodka se rozšířila tak, že jsme nedali dohromady jedenáct hráčů, kteří by mohli odehrát zápas. Snažili jsme se to dát do pořádku, abychom utkání sehráli, ale bohužel to nevyšlo. Ke zraněním, která se vlečou, se přidala u několika hráčů horečka. Každopádně určitě máme v plánu pokračovat a dohrát jarní sezonu,“ popsal situaci trenér Vykáně Richard Stražan.