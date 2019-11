Dušičková sobota, navíc ještě deštivá… Na fotbalovém hřišti ve Smržovce však byla plná překvapení a radosti. Před zápasem domácího béčka s nedalekými Plavy se předával neobvyklý dar. „Na trenéra starší přípravky Jardu Ducháče spadl při kácení strom. A on na místě zahynul. Jeho syn tady chytá za mladší žáky. Přes známé se tato smutná událost donesla k Pepovi Jindřiškovi, který pochází z Plavů,“ vysvětlil za tým ze Smržovky Jiří Macek.

Z pražské Bohemky na Smržovku přivezl finanční dar pro dobrou věc Josef Jindřišek, který s fotbalem začínal v nedalekých Plavech. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

A klub hned projevil zájem se přidat a pomoct rodině. Uspořádal aukci jeho kopaček po zápase s Opavou, ve kterém dal Pepa Jindřišek rozhodující gól. „Vydražili se po internetu za 9400 korun. A peníze přijel předat hráč spolu s ředitelem klubu Darkem Jakubowiczem. Pro malého fotbalistu Jardu Ducháče to byl velmi hezký okamžik. „Za peníze pro Jardu mu klub koupí vybavení pro brankáře, kopačky, rukavice, dres a co zbude, zůstane pro smržovské žáky. Tak si to přála Jardova maminka,“ dodal Jiří Macek.