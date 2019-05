Mužem, který jako jediný srážku na Pražském okruhu u sjezdu na Řeporyje nepřežil, byl člen divizního A-mužstva Filip Suchý. Vozy začaly hořet. Dalších čtrnáct lidí bylo zraněno, z toho jedna žena těžce a jeden muž středně těžce, ostatní lehce.

Třiadvacetiletý Suchý pracoval jako příslušník vězeňské služby. Ve fotbalové kariéře si talentovaný obránce kromě Kladna, kde fotbalově vyrostl, zahrál v sezoně 2016/2017 třetí ligu za Litoměřicko. V nedělním derby s Hostouní navlékl při absenci obvyklého kapitána Holuba dokonce pásku. Porážka 0:2 se v jediném okamžiku stala zcela nicotnou záležitostí…

Kladenský klub už kvůli neštěstí zrušil víkendový zápas s rakovnickým Tatranem.

Minutou ticha začnou i všechny zápasy okresních soutěží na Kladensku. "Je to to nejmenší, co pro památku skvělého kluka, který přišel o život ve službě naší zemi, můžeme udělat," hlesl zdrcený člen výkonného výboru OFS Kladno Adam Kindl.

Soustrast Filipově rodině pak vyjadřují všichni jeho kamarádi z fotbalového prostředí včetně klubů. Pochopitelně hlavně jeho mateřského SK Kladno, ale i Sokola Hostouň a dalších. "Co je vlastně důležité se ukáže jen při takových chvílích," smutnil třeba Suchého trenér z Litoměřic Zdeněk Hašek.