Téměř devadesát gólů je pořádná porce. Jste s touto bilancí spokojen?

Je to krásné číslo, ale chtěl jsem pokořit stovku, což mě mrzí, ale nedá se nic dělat.

Vy jste tři zápasy chyběl kvůli zranění. Kdyby se vám vyhnulo, mohl jste atakovat magickou stovku. Nemrzí vás to?

Je to tak. Celou sezonu jsem hrál s natrženým stehenním svalem a prakticky každý zápas pod prášky. Bohužel ve třech zápasech jsem hrát nemohl, protože jsem nemohl ani chodit. Zranění se mě nakonec drželo až do úplného konce sezony. Takže mě samozřejmě ta stovka mrzí, ale zdraví nevydrželo a s tím člověk nic neudělá.

V mnoha zápasech jste nastřílel hattrick nebo i více branek. Měl jste to vždycky jednoduché?

Žádný soupeř nedal nikdy nic zadarmo. Žádný gól není jednoduchý. Ale samozřejmě mám štěstí, že mám tak výborné spoluhráče, kteří na mě hráli. Hlavně David Novák, který mi dával neskutečné přihrávky a byla s ním, stejně jako s celým naším týmem, radost hrát. Klukům mockrát děkuji.

Bavily vás vůbec zápasy, když jste snad pokaždé dopředu věděli, že zase vyhrajete a že to bude výrazným rozdílem?

Nikdy jsme do žádného zápasu nešli s tím někoho zesměšnit, nebo s pocitem, že nás tohle nebaví. Prostě jsme hráli tuto soutěž a hráli jsme tak, jak jsme nejlépe uměli a hráli s radostí ze hry.

Ale přece jen: není na škodu, že kanonýr vašich kvalit hraje jen okresní soutěže?

Kdybych koukal vyloženě na sebe, tak určitě hraji minimálně třetí ligu, kde jsem měl několik nabídek. Ale o mě v tomto klubu nejde. Mě jde především o klub a o naše hráče, včetně lidi, kteří se tady o to starají a hlavně o fanoušky, kteří nás podporují. Jsme taková banda proti všem a to nás všechny moc baví.

Musel jste zase odmítat nabídky jiných klubů?

Od té doby, co jsem v Červených Janovicích, odmítám nabídky, ale vůbec mě to netrápí. Naopak jsem rád, že se tohle u nás děje.

V sezoně jste neztratili ani jediný bod. I to je celkem unikátní záležitost…

Neztratit v soutěži ani bod byl jeden z našich cílů. Takže jsem velice rád, že se nám to povedlo.

Snad jedinou kaňkou na sezoně je fakt, že jste nezískali okresní pohár, což byl jeden z vašich cílů. Mrzí vás to hodně? Co chybělo k tomu, abyste semifinále zvládli?

Prohrané semifinále poháru nás všechny strašně mrzí, ale bohužel jsme prohráli. Když vedete osm minut před koncem 2:0 a nakonec celý zápas prohrajete, tak je to chyba. Navíc jsme neproměnili první tři pokutové kopy, takže jsme si tu výhru nezasloužili. Gratulace soupeři a jedeme dál. O to větší máme všichni motivaci vyhrát pohár v následující sezoně.

Nyní se bude chystat na okresní přebor. Počítáte s tím, že přivedete další posily?

Přípravy na novou sezonu vlastně už jedou od konce sezony a uvidíme, co nám následující dny přinesou. Každopádně cíl je opět stejný - vyhrát okamžitě okresní přebor, postoupit a vyhrát pohár. Všechno ostatní bude neúspěch.