Nečekané rozuzlení měl zápas 23. kola krajského přeboru Vysočiny mezi fotbalisty Žirovnice a HFK Třebíč. Po nevídané přestřelce skončil divokou remízou 5:5.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Žirovnici to momentálně v krajském přeboru nejde. Selhala už před týdnem v Chotěboři, sobotní výkon byl snad ještě horší.



„Rozdělil bych to na dvě části. Co se týká hry směrem dopředu, tak to bylo ok. Bránění a i samotné přepínání směrem do defenzívy bylo špatné. Už se nad tím musíme zamyslet, co se s námi děje. Nestalo se nám poprvé, že jsme vedli o dva góly a zápas nevyhráli. Vyrábíme fatální chyby,“ přiznává neradostně Miroslav Zeman.