Mají jasný cíl. Chtějí se dostat do baráže. V souboji tváří v tvář se porvats neúspěšnými z nejvyšší soutěže o postup do první ligy. Jenže tenhle plán se zadrhl, Hradec nevyhrál čtyři utkání v řadě.

Proto v nedělním utkání musel… Přitom přijela Chrudim, nadšený nováček, jenž Votroky na podzim porazil. Tentokrát to bylo jinak. Favorit zvládl duel 24. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 3:1.

„Všichni víme, o co hrajeme. Kdybychom nevyhráli, bylo by to hodně špatné,“ řekl obránce Miloš Kopečný, jenž otevřel skóre derby.

Ve 28. minutě zužitkoval centr Jiřího Kateřiňáka, Byla to parádní branka, navíc kooperace dvou hráčů, od nichž se čeká víc, než zatím předvádějí. „Gól pomůže každému hráči. Doufám, že moje výkony se zvednou,“ vykládal Kopečný.

Šípek jako ironická zbraň

Jeho gól byl zásadní. Hradec má totiž problém, pokud neskóruje jako první. Navíc těsně před přestávkou potvrdil vedení Jakub Šípek, útočník, jenž na podzim hostoval právě v Chrudimi.

„S klukama jsme hecovali. Těch devadesát minut jsme byli soupeři, ale pak jsme si podali ruce a popřáli si hodně štěstí,“ pronesl Šípek.

V jeho případě se tak potvrdila stará pravda. Pravidlo, které využil i hradecký kouč Zdenko Frťala. Využil zvýšené Šípkovy motivace.

„Byla v tom i ta ironie, že vám dá gól hráč, kterého jste trénoval. Mně se to stalo naposledy s Jihlavou se Standou Klobásou,“ připomněl trenér poslední domácí prohru Hradce s Vysočinou.

Šípkův gól však nebyl definitivou. Hradečtí inkasovali na začátku druhého poločasu a (zase) spadli do deprese. „Bylo to nervóznější,“ připustil Kopečný. „Měli jsme neúspěšnou sérii. Naštěstí jsme ale vyhráli, to je hlavní,“ dodal.

K úspěchu pomohly dva momenty. Za stavu 2:1 gólman Radim Ottmar famózně vytáhl nad břevno největší šanci hostů, střelu hradeckého odchovance Davida Sixty.

„Bylo to klíčové. Ukázalo se, jak je fotbal nevyzpytatelný, jak tenká je hranice mezi úspěchem a neúspěchem. Byl to nervydrásající zápas,“ ulevil si Frťala.

Poté v 93. minutě stvrdil tři body pěknou ranou Filip Zorvan. „Věřím, že se teď výkony zlepší, zlomíme to a půjdeme za tím, co všichni chceme,“ poznamenal bek Kopečný.

To se uvidí. Příště čeká Votroky duel v Třinci.