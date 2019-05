Byl to zcela poklidný zápas. Jenže 31. minuta ho změnila na ring volný… Zkrat domácího hráče Dvořáčka vyústil v pořádnou melu. A ve svém běsnění prý pokračoval i mimo hřiště…

Pohledem obou stran…

Jiří Zima, vedoucí mužstva TJ Sokol Újezd: „Náš Dvořáček přišlápl zezadu protihráče a rozhodčí Lembev mu udělil červenou kartu. On šel k soupeři a provokativně ho poplácal. A strhla se mela. Hráči Ostřešan se na něj sesypali, jeden do něj skočil nohama jako karatista. Rozhodčí už nevěděl, co dál, a tak zápas ukončil. Podle mě mohl udělit karty hostujícím hráčům a hrálo by se dál. Do té doby to byl totiž poklidný zápas. Pak mně vysvětlil, že musel zavolat policii. Jenže ta měla důležitější práci, proto dorazila až v době, kdy jsem na hřišti zůstal já a sudí.“

František Horák, předseda AFK Ostřešany: „Dvořáček zajel do Paštyky. Když ležel na zemi, tak se k němu vrátil. Mysleli jsme si, že se mu jde omluvit, jenže on ho poplácal po tváři a dal mu pěstí. Seběhli se domácí a chtěli ho odtrhnout. To už si nenechali líbit naši. Hodás na něj vystartoval a kopl ho. Dvořáček ho rasisticky urazil. Rozhodčí Lembev ho vyhnal do šaten. Po cestě potkal našeho funkcionáře Kamila Bobka. Ten mu od plic řekl, co si o něm myslí. Strčili do sebe. Kamil se pak otočil zpátky k dění na hřišti, Dvořáček přiběhl a dal mu čtyři rány do hlavy.“