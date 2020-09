Vstřelit sám pět gólů v jednom utkání je počin hodný zapamatování. Minimálně pro obránce budoucích soupeřů. Jeden takový husarský kousek se v uplynulém kole III. třídy Táborska podařil Aleši Kavkovi z Bechyně.

Aleš Kavka (v bílém) u míče v utkání proti týmu HD2D, při kterém se blýskl pěti góly. | Foto: Pavel Šácha

Do sítě bezbranných borců z týmu HD2D nasázel na malšickém trávníku pět branek a stal se hlavním strůjcem bechyňské výhry v poměru 6:0. Po zápisu do střelecké listiny navíc volaly i další šance, které si muž s číslem 14 na bílém dresu v utkání vytvořil. „Měl jsem to strašně jednoduché, obrana soupeře byla průchoďák,“ nechal se slyšet Aleš Kavka po vydařeném utkání. „Nestává se mi často, abych se takhle jednoduše dostával do šancí a ke gólům,“ dodal.