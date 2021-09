3. KOLO: FK Měšice – Chotoviny B 6:0 (4:0, 2. Bednář z penalty, 11. Jos. Novák, 21. Zvonař, 25. P. Novák, 60. Jíra, 82. Votava, rozhodčí: Novotný, 5), Borotín – Řepeč-Opařany B nehráno (hosté do Borotína necestovali), FC Míč – Větrovy B 4:3 (2:2, 22. a 82. Hera, 28. Čunát, 84. Novotný – 16. a 57. Tůma, 42. Vlášek, rozhodčí: Hanzal, 20 diváků), Mažice – Olymp Tábor 0:3 (0:3, 6. Perger, 35. Volf, 38. Skalický, rozhodčí: Novotný, 40 diváků).

V nejnižší soutěži se hrály jen tři zápasy, protože opařanský celek se Borotínským v den jejich vzájemného utkání omluvil). Parádní vystoupení mají za sebou hráči FK Měšice, kteří si hravě poradili s chotovinským záložním týmem a se šesti body a skóre 11:1 se vyhoupli do čela tabulky. Škoda jen, že jejich půltuctové vítězství sledovalo v želečském azylu jen pět diváků… Skvělý závěr zápasu přivál první bodový zisk hráčům Míče.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.