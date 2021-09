OKRESNÍ PŘEBOR

Na přeborové scéně si to spolu v Tučapech rozdali dva suveréni z utkání prvního kola a jako vítězové vyšli z tohoto prvního opravdového šlágru domácí hráči, kteří zvítězili 4:1. Problémy provázejí účinkování měšické Olympie, která po exodu hráčů do nově založeného FK Měšice neodehrála už druhý zápas. V týdnu by měla o jejím dalším osudu v soutěži rozhodnout svazová STK. Druhou porážku v řadě si připsala loni vedoucí Březnice, tentokrát v Řepči. Hattricky znamenajícími tříbodový zisk se blýskli Josef Svatek ze záložního týmu Meteoru a sezimoústecký Ladislav Kubec.

2. KOLO: Radětice – Myslkovice 2:2 (0:1, branky: 82. Zeman, 88. Prantl z penalty – 43. Hanzal z penalty, 78. Jelínek, rozhodčí Novák – Kazda, 57 diváků), Tučapy – Malšice 4:1 (1:0, 12. Škrleta, 57. Ťoupal, 81. Neubauer, 87. Švejda – 52. Mařík, rozhodčí Prchlík, 33 diváků), Ratibořské Hory – Sokol Sezimovo Ústí B 1:3 (1:1, branky: 29. Vocilka – 18., 59. a 75. Kubec, rozhodčí Jůza, 70 diváků), Řepeč-Opařany – Březnice 4:1 (3:0, branky: 24. Koktan, 23. Kravar, 10. Matyš, 62. J. Seidl – 86. K. Kubíček, rozhodčí P. Fiala – Pinc, 60 diváků), Meteor Tábor B – Vlastiboř 3:1 (2:0, branky: 27., 44. a 75. Svatek – 57. Hajíček, rozhodčí M. Dvořák – M. Fiala, Třešňák, 50 diváků), Dražice B – Olympia Měšice nesehráno (o osudu střetnutí rozhodne STK).

III. TŘÍDA

Ani ve III. třídě se neodehrála kompletní porce zápasů druhého kola. Plánská rezerva tentokrát neposkládala dostatečný počet hráčů pro zápas v Sudoměřicích u Bechyně a dá se proto očekávat kontumační vítězství domácí družiny. Ve Svinech viděli fotbaloví fandové devět branek, ale bohužel pro domácí barvy i výhru Pojbuk. Smutní byli i diváci ve Stádlci, kterých se na fotbale sešlo téměř sto padesát. Dlouho se hrálo bez branek, v závěru ale jasně kralovali fotbalisté Makova. Stejně fantasticky zvládli navzdory početnímu oslabení Bechyňští finiš domácího duelu s Košicemi.

2. KOLO: Sviny – Pojbuky 4:5 (1:4, branky: 5. Bečvář, 47. Vojta, 51. Hybš, 75. Chodil – 17., 27. a 58. Bouška, 20. Koliandr, 37. Křepelka, rozhodčí J. Dvořák, 80 diváků), Sudoměřice u Bechyně – Planá nad Lužnicí B nehráno (hosté nepřijeli, utkání pravděpodobně skončí kontumační výhrou Sudoměřic), Mladá Vožice B – Vlkov 1:0 (1:0, branka: 38. Sůva, rozhodčí Novotný, 60 diváků), Bechyně – Košice 3:1 (0:0, branky: 67. Šneidr, 83. Šneidr, 86. Kremsa – 50. Kruml, rozhodčí J. Dvořák, ČK: 1:0 – 58. Kubasko, 50 diváků), Červený Kůň Tábor – FC HD2D 1:2 (0:1, za hosty 23. Michalovič, 82. Novák, rozhodčí Jůza), Stádlec – Makov Hůrka 0:4 (0:0, branky: 69. a 70. Brožovský, 62. Šimek, 80. Vaníček, rozhodčí Prchlík, 143 diváků).

IV. TŘÍDA

V premiérovém dějství nejnižší soutěže excelovaly domácí celky. Nejvyšší vítězství zaznamenal v utkání s FC Míč posílený Borotín v čele se zkušeným kanonýrem Petrem Peclinovským. Historicky první výhru do novotou vonící klubové kroniky zapsali v Želči hráči FK Měšice, kteří jasně přehráli Olymp. Na domácím trávníku slavila tříbodový zisk i mužstva Chotovin B a Mažic.

2. KOLO: Chotoviny B – Chýnov B 3:1 (1:0, branky: 33. Kotrlík, 56. Horňák, 81. Voborský – 84. Kolář, rozhodčí Bartůněk, 68 diváků), Borotín – FC Míč 6:1 (3:1, branky: 11., 14. a 57. P. Peclinovský, 10. Holobradý z penalty, 46. Kromka – 8. Hera, rozhodčí Čech, 30 diváků), Mažice – Řepeč-Opařany B 2:0 (1:0, branky: 21. Hejl, 76. Hajič, rozhodčí Přikryl, 40 diváků), FK Měšice – Olymp Tábor 5:1 (3:1, branky: 2. P. Novák, 8. Janovský, 34. Jos. Novák, 61. Vondruš, 74. vlastní Dokoupil – 29. Volf, rozhodčí Pinc, 20 diváků).