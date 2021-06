Zápas účastníků III. třídy, resp. okresního přeboru by za normálních okolností tolik zájmu nevzbuzoval. Nové vedení Okresního fotbalového svazu Tábor se ho však rozhodlo využít k první oficiální prezentaci výkonnostního fotbalu a vtiskla mu pozoruhodný ráz. Utkání se totiž uskuteční na stadionu v Kvapilově ulici, kde se běžně hraje druhá nejvyšší soutěž. Tentokrát bude jeho pažit vyhrazen ryze amatérským nadšencům z řad obou klubů.

Pozváni na utkání byli nejen představitelé města a další významní hosté, ale také činovníci všech okresních klubů v táborském regionu. „Fotbal je krásný na všech úrovních a tento zápas by to měl také ukázat,“ nechal se slyšet člen výkonného výboru OFS Tábor a hlavní organizátor akce Zdeněk Fořt. „Věřím, že to pomůže jeho další propagaci i nastolení úzké komunikace mezi svazem a kluby,“ poukázal na smysl mimořádného puncu pohárového finále.

Úspěšnější z obou mužstev se může těšit na vítěznou trofej, pro nejlepšího hráče utkání je díky podpoře partnera zápasu připravena zápůjčka nového vozu na víkend.

Zahajovací hvizd střetnutí zazní na Kvapilce v 17 hodin.