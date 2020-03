Fotbalisté, kteří se stali dobrovolníky města Tábor, vzali na sebe tento nevděčný a rizikový úkol a pracovali u supermarketů Billa, Jednota Coop (dva objekty), Albert a u dalších řetězců. Dezinfikovali rovněž stojany čerpací stanice Comett Plus v Chýnovské ulici. Fotbaloví dobrovolníci také přinášejí nákupy seniorům.

Motivaci pomáhat v této těžké době vysvětlil trenér A týmu Miloslav Brožek. „Chceme městu Tábor naším počínáním sdělit, že nechceme jen přijímat, ale že umíme také dávat. Vážíme si toho, že máme od města hřiště na Svépomoci a na Viktorce, že je tady fotbal podporován, že nám město finančně pomáhá. Chceme městu něco vrátit zpátky. Když pomůžeme, rychleji se můžeme zbavit tohoto problému, budeme moci dříve hrát fotbal, otevřou se zase kina, divadla, naplno se rozeběhne společenský život, vše se vrátí do normálu. Je to věc čistě dobrovolná, je to na rozhodnutí každého z nás, vytvořili jsme partu, která si vyhodnotila svoje rizika. Také chci vyzdvihnout, že spolupráce s dámami z města je bezvadná,“ uvedl trenér FC MAS Táborsko.