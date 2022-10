Zatímco někteří z nich patří mezi nejlepší kanonýry jednotlivých soutěží dlouhodobě, ale jedno jméno bylo ve výčtu víkendových kanonýrů překvapivé; ba co víc, ocitlo se na samém výsluní. Radětický mladík Václav Filip se v utkání okresního přeboru proti B-týmu Dražic blýskl pěti brankami a stal se ústředním strůjcem vítězství svého týmu v poměru 7:3. Pokud by ve statistikách svítilo pouze příjmení Filip, až tak nečekané by to nebylo. Starší z obou radětických bratrů Tomáš je totiž coby ryze ofenzivní hráč postrachem soupeřových obránců vcelku pravidelně a v konečném účtování kanonýrských tabulek se v posledních letech tradičně prosazuje do nejvyšších pater. Tentokrát se spokojil s jediným zásahem a sledoval, kterak na trávníku řádí devatenáctiletý Václav. Základy pro svůj obdivuhodný počin vystavěl už v sedmé minutě hry, kdy otevřel skóre zápasu, své galapředstavení ale naplno rozjel až v koncovce střetnutí. V rozmezí 59. až 81. minuty překonal Martina Veřtáta v brance dražické rezervy celkem čtyřikrát a událost kola byla na světě. Pětibrankový paráda posunula Václava Filipa mezi nejlepší střelce soutěže a pikantní je, že v toto výčtu dorovnal rovněž sedmigólového bratra |Tomáše. Na což radětický fotbalista není příliš zvyklý – vždyť v loňském ročníku slavil vstřelený gól jedinkrát ve dvaceti utkáních, do kterých naskočil.

Průběžné pořadí střelců – okresní přebor: 8 – Patrik Baláž (Tučapy), 7 – Karel Kubíček (Březnice), Václav Filip, Tomáš Filip (oba Radětice), 6 – David Kutiš, Filip Kment (oba Ratibořské Hory). III. třída: 12 – Maroš Široký (Měšice), 8 – Petr Peclinovský (Borotín), 7 – Tomáš Pejša (Vlkov), 6 – Jiří Hybš (Sviny), Petr Kuchař (Mladá Vožice B). IV. třída: 8 – Jiří Turek (Lom B), 3 – Petr Kolací (Lom B).

Střelecké žně: 34:0!

Při ohlédnutí za zápasy zatím posledního soutěžního kola mohli bedliví fanoušci zaregistrovat také málo vídaný střelecký počin v podání mladších žáků Táborska U12. V ligovém utkání s Vlašimí neušetřili tohoto outsidera soutěže krutého debaklu a na konci střetnutí figurovalo v gólových kolonkách zápisu o utkání 34 branek, navíc všech v podání táborské družiny. Mezi domácími střelci hrál prim osmigólový Jakub Starý, jen o gól méně posbírali Jakub Doležal a František Plachý.