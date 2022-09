Petr Peclinovský dál uniká obráncům a sází góly. Béčku Plané nadělil hned čtyři

Když ho necháte rozběhnout a dáte mu jen trochu volnosti, máte ve většině případů smůlu a jdete smutně rozehrávat míč do středového kruhu. Borotínský útočník Petr Peclinovský je nadále pekelně rychlý a produktivní, což naplno dokázal v zahajovacím dějství nového ročníku III. třídy. Co na tom, že už se věkem řítí do finiše čtvrtého desetiletí.

Petr Peclinovský tak, jak ho fanoušci znají - v úprku na soupeřovu branku o pěkných pár kroků před obránci. | Foto: Pavel Šácha