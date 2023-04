Jak nám potvrdil předseda Sportovně-technické komise Okresního fotbalového svazu Tábor Ladislav Brůžek, příčinou zrušení všech zápasů je opravdu mohutný příval srážek v posledních desítkách hodin, a ruku v ruce s ním i nepříznivá předpověď počasí na další část víkendu. Rozhodnutí padlo na mimořádném pátečním zasedání u zeleného svazového stolu. „Myslím si, že je to rozumné, protože počasí nám opravdu nepřeje a fotbalu by to rozhodně neprospělo. Hřiště jsou pod vodou,“ konstatoval Ladislav Brůžek.